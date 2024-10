Reunión de leyendas: el día que Toro Valenzuela, Hugo Sánchez y JC Chávez pararon por última ocasión a todo México

Cuando se habla en México de leyendas del deporte se vienen a la cabeza tres nombres: Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez y Julio César Chávez. Ahora, previo al cumpleaños del histórico jugador de los Dodgers, que en paz descanse, vamos a recordar el día que los tres grandes de la historia del deporte mexicano se reunieron para vivir una experiencia única que quedó en la memoria de los tres grandes, pero también de todos los amantes del deporte en el país.

El encuentro fue bastante complicado de realizar cuando los deportistas se encontraban en activo debido a todos los compromiso que tenían todos los atletas. Fue cuando estaban retirados cuando que el mundo entero pudo vivir de la reunión del 'Pentapichichi', el 'Toro' y el 'César'. Tras el fallecimiento del nacido en 'Etchohuaquila' y que su cumpleaños está cada vez más cerca es momento de recordar ese encuentro que quedó enmarcado en la vida de los tres.

Fue hace siete años cuando los más grandes del deporte en el país se reunieron para hacer realidad el encuentro más esperado por los amantes del deporte en México. Valenzuela, Sánchez y Chávez se encontraron en la Ciudad de México para contar grandes anécdotas que vivieron en la década de los 80, cuando conmocionaron a todo el país con sus actuaciones.

El 16 de noviembre de 2017 se vivió dicho encuentro entre el 'César', el 'Pentapichichi' y el 'Toro'. Después de paralizar al todo México durante su etapa activa en las canchas y cuadriláteros, los tres grandes lo volvían a hacer hace siete años con una reunión que dejaría a más de uno con la boca abierta con el simple hecho de enterarse de dicha reunión.

"Para mí es algo histórico. La verdad ya me puedo morir tranquilo, ¿sabes por qué? Fíjate, no me van a creer, pero me he tomado fotos con grandes deportistas y artistas a nivel mundial que si te doy nombres no voy a acabar ahorita, pero esta foto yo siempre la soñé siempre la quise tener", dijo Chávez después de encontrarse junto con Hugo y Fernando.