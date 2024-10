América vs Monterrey: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de hoy | Liga MX Jornada 14

Este domingo 27 de octubre finalizan las actividades de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la disputa de tres partidos: Juárez vs San Luis, Necaxa vs Toluca y América vs Monterrey. Aquí te presentamos los horarios y dónde ver en vivo los encuentros del futbol mexicano.

América vs Monterrey: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de hoy

Este domingo las actividades de la Liga MX comienzan en punto de las 18:00 horas cuando los Bravos de Juárez se midan al Atlético San Luis. El partido estará disponible por la señal de Fox Sports. A esa misma hora los Rayos del Necaxa enfrentarán a los Diablos del Toluca en el Estadio Victoria, el partido será transmitido por TUDN.

Finalmente, a las 20:05 horas, el Club América recibirá en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Rayados de Monterrey. El partido estará disponible por la señal de Canal 5.

Así se jugará la jornada del domingo. Fofo: Google

Así marcha la Tabla General del Apertura 2024

Con 13 partidos disputados, la Tabla General del Torneo Apertura 2024 es liderada por Cruz Azul con 34 puntos. En zona directa de Liguilla están Toluca, Monterrey, Pumas, Tigres y los Xolos de Tijuana.

En zona de Play-In están las Chivas de Guadalajara, Atlético de San Luis, Atlas de Guadalajara y el Club América.

Fuera de cualquier opción de reclasificación están Necaxa, León, Mazatlán, Puebla, Pachuca, Juárez, Querétaro y Santos Laguna.

Así marcha la clasificación. Foto: Google

