La F1, el evento deportivo internacional número uno de la capital de la república y el país

Con una derrama total acumulada de más de 120 mil millones de pesos en sus ocho ediciones anteriores, entre gastos e impactos publicitarios, el Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México presentado por Heineken, a realizarse del 25 al 27 de octubre, aspira a seguir como el evento deportivo internacional número uno de la capital de la república y el país.

De esa cantidad, poco más de 65 mil son tan sólo del valor acumulado de exposición mediática, entre los impactos de las notas que se generan en web, así como en el alcance en redes sociales.

En lo que se refiere a la derrama económica, la cifra rebasa los 50 mil millones, entre el gasto que realizan los visitantes nacionales e internacionales, los patrocinadores, los diferentes equipos participantes, dando lugar a 73 mil 115 empleos, de acuerdo a lo que señala la información oficial.

Javier Balseca, experto en marketing deportivo, dijo a El Heraldo de México que no tiene dudas de que, por alcance, no hay otro evento internacional deportivo que rebase al México GP de F1: “Ya que es el más permanente de todos, si tomamos en cuenta que la Liga MX sólo es a nivel local, y que la NFL, por las remodelaciones al Estadio Azteca, no tiene fecha de cuándo regresar”.

Agregó que alrededor de 60 por ciento de los 300 mil aficionados que asisten al Autódromo Hermanos Rodríguez, durante los tres días, compran un recuerdo del evento, cuyo valor más bajo es de 450 pesos.

En el ámbito de hoteles, durante los últimos dos años, la cifra de visitantes en promedio rebasa los 232 mil, con una ganancia estimada de 2.396 mdp. Balseca cree que los restaurantes de la ciudad se llevan alrededor de 400 millones, “algo que sólo lo rebasel Super Bowl”.

Finalmente, no piensa que la temporada difícil que atraviesa Sergio Pérez y Red Bull sean factor para que la gente deje de asistir, “porque ya hay un público cautivo a la F1, que pase lo que pase, va a asistir”, finalizó.

1963

Primera edición del Gran Premio de México.

21

países son sede de

la máxima competencia.



5

veces ganó el México GP como el ‘MVP’ del año.

2.8

millones, los visitantes

al evento desde 2015.

9

mil mdp, el valor de la marca México.

Más de cerca

La Fórmula 1 reúne a 5.5 billones de aficionados cada temporada.

58 millones de fans seguirán el México GP, en todo el mundo por TV.

350 medios internacionales se involucran en el evento.

Más de 160 televisoras cubren la carrera en el AHR.

Se pronostica más de 315 mil personas en el circuito.

Óscar Zamora

EEZ