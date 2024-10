Después de más de dos décadas, Seniesa Estrada dice adiós al ring

Con 32 años de edad, y luego de 23 años dedicada al boxeo, la campeona mundial del boxeo Seniesa Estrada decidió colgar los guantes. Con una carta que difundió en sus redes sociales, la peleadora de Los Ángeles decidió poner fin a una carrera profesional en la que acumulaba un récord invicto de 26 peleas ganadas, 9 por la vía del nocaut.

“Solamente Dios sabe, durante cuánto tiempo estuve contemplando esta decisión. Física y mentalmente ya no puedo seguir más. Sé que soy mucho más que un atleta. Sé que mi nombre lo van a seguir escuchando, sé que brillaré muy fuerte en lo que sea que haga a continuación”, escribió la peleadora, que decidió terminar su carrera de la mano de la promotora Top Rank.

Inspirada por el ejemplo de su papá, Joe Estrada, quien también fue boxeador, Seniesa inició desde muy joven (8 años) su camino en el deporte de los puños, primero como amateur, y después en el terreno de paga.

Debutó en el 2011, con una victoria ante María Ruiz y 10 años, después ganaría su primer título mundial, el de peso mínimo avalado por la Asociación Mundial de Boxeo, al que más tarde asumo las coronas del Consejo Mundial de Boxeo, Federación internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo para convertirse en campeona en discutida.

Entre sus principales adversarias está la tica Yokasta Valle, Tina Rupprecht, Anabel Ortiz y Marlen Esparza.

“Fueron 23 años de subidas y bajadas, de los mejores y peores momentos de mi vida. Me voy a agradecida porque tuve la oportunidad de inspirar a otras. Yo sé que no lo voy a extrañar. Me voy tranquila, hice todo lo que pude”, finalizó.