Shocker da su primera entrevista tras estar en rehabilitación por seis meses

Fue a principios del pasado mes de abril cuando el famoso luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Shocker fue noticia nacional tras haber sido detenido por haber ocasionado disturbios en un hotel ubicado en el centro de en Oaxaca, mismos que habría hecho al encontrarse en un estado inconveniente.

Por dicha razón, el famoso campeón del boxeo Julio César Chávez se ofreció para apoyarlo a través de su clínica de rehabilitación "Baja del Sol" ubicada en el estado de Culiacán, lugar a donde fue llevado e intervenido con la ayuda de sus compañeros los luchadores Latin Lover, Forastero y del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente le realizo una entrevista a Shocker en su programa "De Primera Mano" tras haber permanecido internado durante seis meses.

Durante la entrevista Shocker quien ya se encuentra en su casa, reveló que no es la primera vez que ingresa a un centro de rehabilitación, sin embargo, dijo sentir que esta vez fue diferente puesto a que hubo una mayor disposición de su parte, lo que le permitió tener un aprendizaje más intensó que lo llevó a sentirse mejor consigo mismo, porque que espera que esta sea "la buena".

Reveló que en un principio le fue complicado ponerse en disposición, revelando que si le hubieran comentado que estaría internado por seis meses seguramente se hubiera negado, sin embargo, después de ver todo en retrospectiva fue que entendió que si quería hacer las cosas bien y salir del fondo al que había llegado, tenía que tomar esa determinación, algo que le ayudo a concentrarse durante su proceso de rehabilitación.

"Al principio no me dijeron el tiempo que iba a estar, creo que si me hubieran dicho les hubiera dicho que no, pero ya estando en el tratamiento, te das cuenta que es necesario tocar el piso, aterrizar, hacer las cosas bien, y a pesar de que estaba renuente al principio, hubo un momento en mi vida y en mi pensamiento que dije: Yo tengo que ponerme en disposición para hacer las cosas bien y aprender”, explicó Shocker.