Místico celebra 20 años de su carera en la Lucha Libre

El ídolo de la Lucha Libre Mexicana, Místico, celebra 20 años de profesión y siendo un ferviente católico y en especial, Guadalupano, lo hizo visitando la Basílica de la Patrona de México, acompañando de su familia, amigos y aficionados.

El luchador Capitalino partió de la emblemática Arena México, abordo de un turibus decorado por fuera con su imagen.

Al llegar a la famosa iglesia, se bajó del transporte y a pie recorrió unas cuadras de la calzada de Los Misterios, hasta llegar a la Basílica, no sin antes firmar autógrafos y acceder a selfies con decenas de niños y aficionados.

Creyente de la Virgen de Guadalupe Foto: Especial

Ya en el Atrio, lo esperaban su hermano Doctor Karonte y su tío Tony Salazar, también luchadores.

“Mi familia es muy creyente, muy católica, pero a mí nadie me inculcó lo de la Vírgen (de Guadalupe) a mí me salió solo y estoy muy agradecido con Dios y la Virgen por todo lo que he logrado en mi carrera”, dijo el nacido en Tepito.