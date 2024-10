"Vienen retos que tenemos que asumir, pero no estoy solo": Óscar Contreras, nuevo presidente de la Federación Mexicana de Boxeo

En entrevista con los Profesionales del Deporte para El Heraldo Radio, Óscar Contreras, Presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, habló sobre su reciente nombramiento al frente del organismo. Fue el pasado sábado 19 de octubre, cuando Óscar Contreras fue nombrado por unanimidad como el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, en sustitución de Ricardo Contreras, quien estuvo en el cargo durante 36 años.

Contreras resaltó que tiene la experiencia para ocupar el puesto, ya que el tiempo que fue secretario general de la Federación Mexicana de Boxeo pudo trabajar con la mayoría las asociaciones que son parte de este deporte en el país, y demostrar que él se guía en beneficio de los atletas.

"Tenemos la experiencia, no somos improvisados, tenemos unos buenos años trabajando con la mayoría de estas asociaciones; yo antes ocupaba el puesto de secretario general de la Federación, eso me ha permitido tener contacto con los presidentes y han visto que todo ha sido en beneficio de los atletas, y supongo que eso generó el respaldo que me han dado mis compañeros", expresó.