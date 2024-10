Carlos Hermosillo arremete contra Chicharito por quejarse de la prensa: "Si le molesta es su problema"

Javier Hernández ha vuelto a ser objeto de críticas tras unas declaraciones en contra de la prensa por su mal paso desde que llegó a las Chivas a principios de año, pues solo ha anotado un gol en los dos torneos que ha jugado, por lo que ahora tras estar lesionado decidió hablar en sus streams.

Fue ahí donde arremetió contra la prensa que lo ha estado criticando mencionado de manera irónica qué es un mal compañero, además de mencionar que su carrera no era valorado como debería serlo, pues es uno de los máximos ídolos del futbol mexicano, que ha jugado en clubes como el Real Madrid y Manchester United.

Además, aseguró que le han estado creando falsas polémicas, por lo que Carlos Hermosillo decidió responder de manera dura en contra del Chicharito en su programa Fox Sports, donde es una de las voces autorizadas.

Fue en la Última Palabra, donde Carlos Hermosillo decidió hablar sobre las duras declaraciones de Chicharito, quien no ha podido demostrar de buena manera lo que se esperaba de él como su nuevo fichaje en el que incluso le hicieron un homenaje como si volviera una de las leyendas más importantes del club.

“Hay que recordarle al señor Chícharo que también cuando anduvo muy bien, que también genera rating, hablamos de él. Hoy que no ha dado resultados, que llegó para hacer goles y que todos los hemos dicho respetando su carrera y jerarquía, hemos dicho que no estaba para jugar después de nueve meses y no ha funcionado. Qué le moleste, que sea soberbio es otro tema, si le molesta ese es su problema. Mientras que él en la cancha no demuestra, no hablando, lo que sabe hacer es recuperarse y pues mira, yo voy a ser el primero en aplaudirle”, dijo Hermosillo.