Florian Thauvin, campeón del mundo con Francia arremete en contra de la Liga MX: "Fue el peor error de mi vida"

Florian Thauvin es un extremo francés que lego para jugar con los Tigres tras buscar ser uno de los tantos franceses que siguen el camino de André-Pierre Gignac al ser uno de los jugadores leyenda del club, por lo que se soñaba que viéramos su futbol que lo llevo a jugar la copa del mundo de Rusia 2018.

Y es que fue convencido por André-Pierre Gignac para aterrizar en la sultana del norte y ser parte de Tigres, que en ese entonces era dirigido por Miguel Herrera, en busca de mejorar la etapa del Tuca Ferreti que acababa de salir de la institución luego de una gran polémica entre la directiva y el técnico.

Ahora el francés, que ha estado viviendo buenos momentos en el Udinese de la Serie A en Italia, ha decidido hablar sobre lo que sucedió en su paso por la Liga MX y en donde no pudo mostrar el futbol que lo llevó a ser uno de los titulares en el Mundial de Rusia 2018 junto a Kylian Mbappé.

El galo se decidió a romper el silencio sobre su pasado tigre y donde incluso salió por la puerta de atrás tras demandar a la institución por un presunto incumplimiento de contrato, por lo que no es un futbolista muy bien recordado en el Volcán en Monterrey lo que ha sorprendido a los aficionados regios.

Fue el error más grande de mi vida, estoy acostumbrado a los ritmos altos y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares", dijo Thauvin a Sport Week.