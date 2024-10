Facundo Waller y el hijo del Chepo de la Torre habrían peleado a golpes en un entrenamiento del Puebla

El Club Puebla sigue generando tensión y problemas tras los malos resultados que han mantenido en la actual campaña de la Liga MX, pues bajó las órdenes del Chepo de la Torre, se ha reportado que han habido problemas en el entrenamiento de este martes, incluyendo al hijo del actual técnico.

Y es que con cuatro derrotas en este Apertura 2024 y una ficción que abandona cada vez más al Estadio Cuauhtémoc, los camoteros han vivido días de terror en sus instalaciones, pues Pepe Hanan, periodista deportivo, ha filtrado que habría habido una pelea entre jugadores en el entrenamiento.

Si bien hasta el momento no se ha emitido un comunicado para desmentir las afirmaciones del periodista, es cierto que hasta creaciones de diferentes allegados al club habrían confirmado la pelea entre jugadores, lo que ordinaria en jaque la continuidad del Chepo de la Torre al frente del equipo.



Facundo Waller y el hijo del Chepo de la Torre se habían peleado

Fue en las redes sociales del periodista Pepe Hanan donde se pudo saber lo que ocurría en el entrenamiento del Puebla el día de hoy, sede que hace unos días se rumoraba iría a desaparecer para salir a Veracruz y regresar el futbol de primera división tras la desaparición de los Tiburones Rojos de Veracruz, por los problemas económicos del club de futbol.

"Golpes en el entrenamiento del @ClubPueblaMX Facundo Waller vs el Hijo del 'Chepo' de la Torre. ¡La cosa se puso fea!", dijo en su cuenta de X.

No es de sorprender que suceda un hecho de esta magnitud, pues Facundo Waller, mediocampista uruguayo que llegó a México para jugar en los Pumas y luego pasó a San Luis, no es uno de los regulares en el once del Chepo de la Torre, pues, solo suma 222 minutos en lo que va del torneo.

Incluso el Ruso Zamogilny, exjugador del Puebla y Tecos ha hablado sobre la situación que hoy se vive en el Puebla, pues siendo uno de los peores equipos del torneo, donde la afición no asiste al estadio, por los resultados ahora se le suma una fuerte polémica en el interior del club.

“Mmm, la cosa se pone cada vez más fea. Un problema más que resolver entre todos los temas futbolísticos que existen. Si el vestidor no está con el entrenador no nos espera nada bueno” mencionó el Ruso en su cuenta de X.

