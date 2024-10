Fernando Schwartz confirmó que José Ramón Fernández trabajó en Televisa, así fue su breve paso

Fernando Schwartz es uno de los periodistas deportivos más experimentados e importantes en México, por lo que cuenta con una muchas historias y anécdotas con deportistas, pero también con otros compañeros de profesión. En esta ocasión, el comunicador reveló uno de los grandes secretos de José Ramón Fernández. Fernando aseguró que Josera trabajó en Televisa hace algunos años.

Durante la charla con Yosgart Gutiérrez, en el podcast 'El RePortero', Fernando abrió su corazón al que fuera portero de Cruz Azul durante muchos años. En su relato confirmó que le gustaría hacer más cosas en la televisora donde trabaja actualmente, pero también el secreto mejor guardado de José Ramón Fernández, ya que pocos saben que trabajó en Televisa.

Fernando Schwartz reveló e gran secreto de José Ramón (IG: el.re.portero)

José Ramón Fernández y su paso por Televisa

El periodista deportivo ícono del 'líder mundial en deportes' se ha caracterizado por criticar a Faitelson por irse a la televisora de San Ángel. Lo que pocos saben fue que Josera formó parte de Televisa en la década de los 70. La historia comienza cuando Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionaron.

"Estuvo en Televisa por tres días, cuando se juntan Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, que era canal 8. Telesistema Mexicano era el canal 2 y 5. Las grandes figuras en aquellos años eran Neftali López Paéz y José Ramón Fernandez", expresó Schwartz.

Fernando dejó claro que José Ramón estuvo contratado solo 3 días con la televisora de San Ángel. Los motivos por lo que dicha relación no continuó tienen que ver con que Fernández no comulgaba con el América, club que pertenece a los dueños. El periodista de 78 años sintió que no encajaba en la empresa y decidió irse para Imevisión.

"Dura tres días y se fue a Imevisión, porque no comulgaba con Telesistema Mexicano, por el América. Pensó que no encajaba y se fue a Imevisión", recordó Fernando.

José Ramón Fernández estuvo contratado 3 días (IG: joseramonfernandeza)

Fernando Schwartz se siente desaprovechado

El periodista deportivo de 64 años confesó que se siente desaprovechado en la televisora en la que trabaja actualmente. Fernando dejó claro que no se trata de una queja, sólo expresó su frustración. Schwartz puntualizó que está muy agradecido con sus jefes, pero tiene ganas de aportar más en la programación de la televisora.

"Quiero aclarar que el sentirme desaprovechado no quita mi lealtad y agradecimiento a Fox Sports que me da de comer. No quiero mal interpretaciones. Solo manifesté mi frustración por no poder hacer más y participar más. Yo podría estar sentado con lo que tengo y no. Me siento con ganas y fuerzas de aportar. ¿Es malo decir que quiero más?...", se lee en un comunicado aclaratorio.

Sigue leyendo:

La bajas por lesión de la Selección Mexicana para los partidos de la Fecha FIFA de octubre

Canelo Álvarez presente en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum