Dominan golfistas extranjeros ronda dos de torneo de Gira Mexicana

El guatemalteco José Toledo y el colombiano Ricardo Celia están en lo más alto del tablero de posiciones del Amanali Classic, segunda parada de la temporada 2023-24 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM), bajo condiciones de mucho calor en el Amanali Country Club & Náutica, en Tepeji del Río, Hidalgo.

En una ronda casi de ensueño, el guatemalteco José Toledo firmó una tarjeta de 62 golpes, la cual incluyó un hole in one en el hoyo 11, para sumar un total de 130 impactos, 14 bajo par, mismo score que el de “Pipo” Celia quien hace su debut en el Tour Mexicano.

“No fue una ronda casi tan perfecta, pero seguro que fue una gran ronda”, bromeó José Toledo al finalizar su jornada. “Tiré 10 bajo par, con la sorpresa de que hice un hole in one en el hoyo 11, el sexto de mi carrera, así que me voy contento y a festejar un rato”.

Ricardo Celia comentó: “Fue otra ronda sin bogeys lo cual es muy importante" Créditos: Cortesía

El centroamericano José Toledo Jugador del Año de la GGPM durante las dos últimas campañas, buscará mañana su séptima victoria en el único circuito de paga en nuestro país que otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

“No hay que adelantarse a nada, mañana será otro día, sin embargo, es la posición en la que quiero estar que es en el grupo líder, así que será una gran ronda”, agregó José Toledo quien junto con el colombiano Celia y el mexicano Luis Carrera conformarán mañana el grupo de honor, mismo que saldrá en punto de las 9:20 horas.

Por su parte el originario de Barranquilla, Colombia, Ricardo Celia comentó: “Fue otra ronda sin bogeys lo cual es muy importante, arranqué muy bien con birdies en los primeros tres hoyos por lo que me solté un poco. La verdad es que estos dos días he pegado tiros muy buenos desde el tee, espero seguir así mañana”.

Empatados en la cuarta posición de la competencia que reparte una bolsa de un millón 800 mil pesos están los mexicanos José de Jesús “Camarón” Rodríguez, Aarón Terrazas y Emilio López todos ellos con un acumulado de 134 impactos, 10 bajo par.

