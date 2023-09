Cruz Azul no merece ser penúltimo en la Liga MX, asegura Rodolfo Rotondi

Con Rodolfo Rotondi como jugador clave, Cruz Azul busca dar un paso más con Joaquín Moreno como estratega y tiene una buena oportunidad este viernes en su visita a Mazatlán, en actividad de la Jornada 8. El mediocampista argentino lleva apenas un tanto en siete partidos disputados en el actual certamen. Pero a pesar de la derrota ante América en el clásico joven, el desempeño del equipo y el paro por la Fecha FIFA dan la esperanza de una mejoría.

"Nos quedamos con una sensación de revancha después de ese partido con América. Queríamos jugar casi de inmediato el siguiente fin de semana, para quitarnos la mala sensación. Con diez jugadores fuimos superiores y casi no nos patearon al arco en el segundo tiempo. Creo que si hubiéramos estado 11 contra 11, hubieramos sacado un resultado más positivo", destacó el sudamericano.

Sin embargo, acepta que no pueden quedarse con el sentimiento del ya mérito con el que han lidiado durante mucho tiempo, "estamos conscientes y sabemos en la posición en la que estamos, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que estar arriba y hasta que no lo consigamos, no podemos estar tranquilo y dejar de pelar por ello".

Además de tener más regularidad y la adaptación a lo que les pide el actual estratega, la Máquina busca salir del penúltimo sitio del Apertura 2023, del que se encuentra con únicamente cuatro puntos, mientras que los sinaloenses están en el lugar 14, con resultados divididos en sus tres compromisos celebrados hasta el momento, local en el Estadio Kraken hasta el momento.

"Jugar en Mazatlán es difícil, lo vivimos la vez pasada que perdimos 3-1. Les gusta mucho ir al frente y van a intentar presionar sabiendo que están en casa. Jugar bien no nos alcanza, esto tiene que ir acompañado del resultado", remató Rotondi, a pregunta expresa de El Heraldo de México.