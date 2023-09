Jermell Charlo busca dominar en la pelea de contra Canelo Álvarez: "No solo buscar el nocaut"

Luego de 14 semanas de trabajo intensivo, el campeón estadounidense Jermell Charlo decidió abrir las puertas de su campo de entrenamiento de cara a la contienda ante el mexicano Saúl Álvarez, para mostrar un poco del trabajo hasta ahora realizado.

Junto a su entrenador, el estadounidense Derrick James, el actual monarca indiscutido de peso supermedio trabajó por un espacio de una hora y destapó los sentimientos que le genera enfrentar al rey de los libra por libra, en lo que considera será el reto que marcará su carrera.

“Tengo que ser dominante. No solo buscar el nocaut, sino dominar esos los 12 rounds. Este es el momento, es un sueño hecho realidad, cuando llegas tan lejos no queda más que ser agradecido y competir al más alto nivel”, dijo el peleador durante la sesión, que tuvo que ser virtual de último momento, debido al alza de covid.

"Aquí tengo un reto asombroso y quiero conquistarlo por mi familia, por mí, por mi ciudad" manifestó Jermell Charlo

Créditos: SHOWTIME

"Es el momento que había estado esperando"

Charlo fue destapado como rival de Canelo a finales de junio y a pesar de militar en dos divisiones abajo, la tentación de probar suerte fue mayor, por eso decidió tomar el riesgo.

“Sé que enfrentaría a uno de los mejores peleadores y por eso mi preparación ha sido completa, no solo en un sentido físico, también mental. Aquí tengo un reto asombroso y quiero conquistarlo por mi familia, por mí, por mi ciudad. Es el momento que había estado esperando”, agregó.

Jermell Charlo tendrá outfit especial

Aunque no ha pensado mucho en lo que será su entrada al ring, el menor de los Charlo adelantó que para esa noche su bata y short serán una edición especial con la marca Balenciaga y tendrá un costo de al menos seis cifras (100 mil dólares).

“Estoy emocionado por lo que utilizaré esa noche, pero si soy sincero, no he pensado mucho en eso. Hay algunos (raperos) que me gustaría que me acompañen, pero no lo sé. Pero eso sí, no lograré eclipsar lo que hizo (Terence) Crawford con Eminem”, finalizó.

srgc