Andrea Dorantes, la niña prodigio del alpinismo tricolor

En tan solo tres años, Andrea Dorantes se convirtió no sólo en la más joven representante de Latinoamérica en escalar el Everest, –con 26 años–, también en la más grande promesa del alpinismo tricolor.

El objetivo está puesto, ella quiere ser la primera mexicana (hombre o mujer) en alcanzar las siete cimas más altas, además de visitas al Polo Norte y Polo Sur.

"Lo que me impulsa es saber qué tan lejos puedo llegar y estar rompiendo las limitaciones que me he estado poniendo. Esta ambición de hacer mucho más de lo que tu mente te dice que puedes", dijo en entrevista, con Mente Mujer.

Amante de la adrenalina, la originaria de León, Guanajuato, descubrió el alpinismo durante la pandemia por el COVID-19, y la chispa la encendió cuando la invitaron a subir el Pico de Orizaba (ubicado en los estados de Veracruz y Puebla), y desde ahí no dejo que nadie pusiera obstáculos en su camino.

(Créditos: Cortesía)

"Te dicen que para una montaña como el Everest, o alguna en el Himalaya, necesitas años de experiencia. Es ahí, donde te das cuenta de que si te pones una meta fija y no dejas que nadie te distraiga del objetivo, se va a lograr", explicó, no sin antes subrayar que a ella también le asombra lo rápido que ha evolucionado su sueño.

Con la seguridad de que el esfuerzo físico muchas veces es superado por el reto mental que implica escalar a temperaturas bajo cero y con alturas superiores a las del Volcán Iztaccíhuatl, Andrea está convencida de que su meta la cumplirá antes de que termine 2024.

Sólo le hace falta subir el Monte Elbrús, el pico más alto de Rusia y de toda Europa (con 5 mil 642 metros), y una visita al Polo Norte.

(Créditos: Cortesía)

"Me he dado cuenta de que el miedo solo existe de oreja a oreja. Mis miedos no van a ser tus miedos... Es el mensaje que quiero transmitir, estamos aquí para disfrutar la vida y si haces lo que te apasiona los resultados van a ser increíbles", finalizó.

3 cimas alcanzó en Ecuador.

6 cumbres conquistadas tiene de las siete más altas.

45 días tardó Andrea en hacer cumbre en el Everest.

Los ascensos en las montañas de México ya perdió la cuenta, pues ahí entrena.

De chica era futbolista y creció admirando a Ronaldinho.

La montaña que más la ha retado de celebridades a pesar de que ahora es considerada "comercial".

La alpinista, en su carrera deportiva es patrocinada e impulsada Flexi.

¿Cuáles son las siete montañas más altas?

Everest (Asia), Denali (América del Norte), Aconcagua (Sudamérica), Kilimanjaro (África), Elbrús (Europa), Vinson (Antártida) y Jaya o Carstensz Pyramid (Oceanía).

"Mis papás siempre han estado conmigo y apoyan todas mis locuras y ya saben que aunque me digan que no, de todas formas lo voy a hacer". Andrea Dorantes, alpinista mexicana.

