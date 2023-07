Seniesa Estrada muestra confianza antes de subir al cuadrilátero: “Quiero mantenerme invicta, ser la mejor”

La monarca Seniesa Estrada está segura de que ninguna peleadora en su división tiene las facultades para poder superarla, y pondrá su máxima a prueba este viernes 28 de julio cuando enfrente a la retadora argentina, Leonela Yudica, en el Palms de Las Vegas, Nevada.

La dueña de las coronas del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo regresa para su segunda presentación del año ante una rival que sólo ha sufrido un descalabro y además fue campeona en peso mosca por la Federación Internacional de Boxeo.

“Quiero mantenerme invicta, ser la mejor. No quiero que nadie me venza, porque tener una derrota en mi récord significa que alguien fue mejor que yo esa noche y nadie es mejor que yo”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.

Foto cortesía: Mikey Williams/Top Rank vía Getty Images

El hambre por competencia y las ganas de convertirse en campeona indiscutida han llevado a Seniesa a sostener que tuvo uno de los mejores campos de entrenamiento en toda su carrera, pues no está dispuesta a que nadie se interponga en su camino.

“Voy ahí con el instinto de matar, voy a ir ahí a tratar de terminar con la pelea. Esa es mi intención”, señaló la peleadora que tiene un probabilidad de nocaut del 37.5% en un récord de 24-0 con 9 KO's.

A tres años de su regreso al peso mínimo, y ahora de la mano del promotor Bob Arum, Estrada pretende llevar su carrera al siguiente nivel, buscando un campeonato indiscutido, para después subir de división en busca de mayores retos.

“Mi meta está puesta primero en dominar esta división, retar a Yokasta Valle (la dueña de las coronas OMB y FIB) pero su empresa me ha demostrado que no quieren la pelea, usan pretextos, pero soy la única pelea que hace sentido. Así que puede seguir corriendo pero no podrá esconderse por mucho”, finalizó.