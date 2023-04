La Premier League del Reino Unido prohíbe a las compañías de apuestas ser patrocinadores principales de las camisetas

La medida, que entrará en vigor a partir de la temporada 2022-2023, es una respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el papel del juego en la sociedad.

Aunque se permitirán patrocinios de compañías de apuestas en las mangas de las camisetas, esta decisión marca un cambio significativo en la postura de la Premier League con respecto al juego. Durante muchos años, los patrocinios de las compañías de apuestas han sido comunes en el fútbol inglés y en otros deportes.

Sin embargo, el gobierno del Reino Unido ha estado presionando para que se tomen medidas más estrictas contra el juego problemático, que se ha convertido en un problema cada vez más importante en el país. Según una encuesta realizada en 2020 por la Comisión de Juego del Reino Unido, el 55% de los adultos en el país han participado en algún tipo de actividad de juego en los últimos cuatro semanas.

El juego problemático puede tener graves consecuencias para la salud mental, financiera y social de las personas afectadas. Según la misma encuesta, el 1,4% de la población adulta del Reino Unido se considera en riesgo de desarrollar un problema de juego, y el 0,7% ya tienen problemas con el juego.

La medida anunciada por la Premier League es una respuesta directa a estas preocupaciones. Los clubes tendrán que buscar patrocinadores de camisetas que no estén involucrados en la industria del juego. Si bien se permitirán patrocinios de compañías de apuestas en las mangas de las camisetas, esta medida podría reducir significativamente la exposición del público al juego y ayudar a prevenir problemas de juego problemático.

Sin embargo, la medida no será de aplicación inmediata. Los clubes tendrán hasta la temporada 2022-2023 para cambiar a un patrocinador de camisetas no relacionado con el juego. Además, los equipos que actualmente tengan contratos de patrocinio con compañías de apuestas tendrán hasta tres años para finalizar sus contratos antes de cambiar a un patrocinador de camisetas no relacionado con el juego.

Esta disposición ha sido criticada por algunos como demasiado permisiva. El gobierno del Reino Unido ha estado presionando para una prohibición inmediata de los patrocinios de las compañías de apuestas en el deporte, argumentando que cualquier exposición al juego en el deporte puede normalizar el juego y exponer a los jóvenes a una actividad que puede tener consecuencias negativas en sus vidas.

Sin embargo, los clubes de la Premier League argumentan que necesitan tiempo para hacer la transición a nuevos patrocinadores y cumplir con los contratos existentes. También argumentan que los patrocinios de las compañías de apuestas son una fuente importante de ingresos para muchos clubes, y que la prohibición inmediata podría tener consecuencias financieras negativas para ellos.

En los últimos años, las compañías de juego del Reino Unido han enfrentado una mayor regulación y escrutinio en cuanto a la seguridad de los jugadores y el cumplimiento de los programas de afiliados. Esto ha llevado a una disminución en los beneficios de algunas compañías de juego, ya que los consumidores están buscando opciones de juego más seguras y éticas. Además, el cambio en la regulación ha obligado a las compañías de juego a aumentar sus gastos en medidas de seguridad y cumplimiento, lo que ha reducido aún más sus beneficios. A pesar de esto, algunas compañías de juego están trabajando para mejorar su imagen y cumplir con las nuevas regulaciones para recuperar la confianza de los consumidores y mantenerse competitivos en el mercado.