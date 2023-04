César Huerta: Pumas se juega la vida ante el América en el siguiente partido

Pese al buen momento que atraviesa Pumas con Antonio Mohamed, con dos victorias consecutivas en el Clausura 2023, César Huerta está consciente de que tienen que jugar concentrados en el partido de este sábado ante América para seguir con las esperanza de avanzar a la Fase Final.

El delantero ha sido fundamental para el conjunto auriazul en los seis puntos que han obtenido con "El Turco", con dos anotaciones, las primeras desde que llegó al cuadro del Pedregal.

“Hemos sabido cerrar filas, esperamos un partido muy lindo, nos ilusiona mucho”, afirmó "El Chino" en conferencia de prensa. “Este partido es histórico, sabemos lo que nos jugamos y lo tenemos que enfrentar con mucha seriedad”.

Se prevé un duelo de altura entre los dos equipos. FOTO: Especial

Huerta sabe que lo que es enfrentar a las Águilas, desde que vestía otras camisetas, “desde que jugué un amistoso en los Estados Unidos se siente de una manera muy intensa y hay que disfrutarlo”.

Reitera que su buen momento es reflejo de lo que vive el cuadro auriazul, “porque no solo soy yo, sino que todos estamos muy unidos y conectados. Espero en lo particular seguir alargando mi racha y aprovechar mis habilidades. Pero no importa quien anote”.

El Chino está consciente que para vencer al América todavía tienen que mejorar en muchos aspectos, “pero como ha dicho el Turco, siempre es más fácil corregir ganando que perdiendo”.

Recalcó que tener un entrenador de la calidad del argentino para marcar diferencia en un equipo tan importante como el de Coapa, “ya que si alguien conoce bien el futbol mexicano es él. Nos da herramientas para conseguir un buen resultado y eso esperamos”, finalizó.

