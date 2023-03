Pumas vuelve a sufrir como local y cae 4-2 con Puebla en la Jornada 10

Pumas sufrió otra vez como local en la Jornada 10 y puso complicada su situación en el Clausura 2023 tras caer ante Puebla 2-4 en aceptable entrada en el Estadio Olímpico Universitario. El cuadro auriazul se quedó con un hombre menos con la tarjeta roja que recibió desde el minuto 20, el juvenil Héctor Ramírez y con ello, le dificultó a su club el trámite del duelo.

Antes de la expulsión, el encuentro no empezó mal para los felinos, quienes dieron un primer aviso en los primeros minutos, con un tiro de Eduardo Salvio, que pasó apenas desviado de la poste izquierdo de la portería de Antony Silva. Al minuto 11’, se abrió la cuenta en un pase largo que Gustavo del Prete recibió de manera adecuada dentro del área y resolvió de gran forma.

Pero las cosas cambiaron, tras la salida de Ramírez. La Franja tomó el control del mediocampo y empujó en su propio territorio al rival. Y así, casi en minutos consecutivos, cayeron los tantos de la remontada de Omar Fernández y Ángel Robles, al 31’ y 33’, respectivamente.

El equipo tuvo un encuentro duro. FOTO: Archivo.

La situación no cayó bien en la tribuna que comenzó a desesperarse, sobre todo con Juan Dinenno, quien falló una opción clara de gol antes de la segunda anotación poblana. Más con empuje que con buen funcionamiento, Pumas trató de irse hacia al frente para ir por el empate. Pero las oportunidades aisladas no fueron bien aprovechadas y esta vez la presencia de Diogo de Oliveira, que entró en el complemento, no pudo pesar.

Tuvo que ser a través de los botines de Eduardo Salvio, al 68’, que llegó el ansiado 2-2. Pero al final, las anotaciones de Ángel Robles y Federico Mancuello rompieron el encanto.

Los auriazules visitarán en la próxima fecha a Cruz Azul, en un partido que será crucial para ambos conjuntos que se juegan la vida en el torneo. Pero para la parcialidad universitaria, y su técnico, Rafael Puente, no parece halagadora.

Sigue leyendo:

América vs Pachuca y Chivas vs Santos: dónde y a qué hora ver el arranque de la Jornada 10

Cruz Azul pierde ante Mazatlán 3-1 en Jornada 10