Arena GNP Seguros en Acapulco, digna sede del Abierto Mexicano de Tenis

El estadio Arthur Ashe presenta un pequeño defecto arquitectónico. En el espacio destinado para la televisión, las cámaras son colocadas en una especie de atril para ganar altura, de lo contrario, en la transmisión, el cintillo de la red coincide con la línea de saque.

La Arena GNP Seguros en Acapulco es uno de los mejores estadios del mundo; edificado por el arquitecto José Moyao. Y, a diferencia del Ashe en Nueva York, Estados Unidos, está perfectamente diseñado, con máximo cuidado en cada uno de los detalles.

“La plática con los de ESPN fue maravillosa, explicaron cosas que ni te imaginas. Definimos dónde estarían las cámaras para que la red y la línea no coincidan en la transmisión televisiva”, aseguró Moyao, en entrevista con El Heraldo de México.

Fue edificado por el arquitecto José Moyao Foto:Especial

El nuevo inmueble del Abierto Mexicano de Tenis (AMT), inaugurado en 2022, ha sido elogiado por múltiples personajes dentro del medio. Como un recinto multifuncional, es, además, un atractivo adicional en las instalaciones de Mundo Imperial.

Es precioso, muy grande y sin esquinas, porque no son necesarias. “Hay lugares que se vuelven puntos muertos, no tiene caso construir donde no existe una buena visibilidad”, agregó Pepe de Arimatea, también arquitecto del icónico Foro Sol.

Cuidado en cada detalle

El trabajo en conjunto con Mextenis y con Raúl Zurutuza, exdirector del Abierto, fue determinante en la realización de la obra. Conscientes de la dimensión (en todos sentidos), construyeron un estadio para lo que es y lo que puede ser el torneo.

“Fue un trabajo muy padre, porque me dijeron qué era lo que querían. El antiguo estadio era para ocho mil personas; necesitábamos más capacidad para un Masters 1000, porque yo soy aspiracioncita. La casa ya está, la organización puede lograr ascenderlo”.

El resultado fue consecuencia del estudio, la preparación y las experiencias de Moyao, quien se definió como un fanático del tenis y del futbol. Previamente, en la década de 1990, edificó dos estadios temporales para dos series de México en la Copa Davis.

“Es muy satisfactorio (reconocimiento). La arquitectura es una disciplina de servicio, los elogios son un valor agregado. Es importante conocer la historia. Somos producto de nuestras vivencias, no hay nada nuevo, todo está ahí”, sentenció José Moyao.

