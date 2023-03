Cody Crowley gana su primera eliminatoria mundialista en Las Vegas

Cody Crowley no solo ganó su primera eliminatoria mundialista este sábado en Las Vegas, sino también conquistó el corazón de los fanáticos, al confesar que hace dos años estuvo a punto de quitarse la vida por falta de oportunidades.

El canadiense, de 30 años, rompió en llanto en cuanto escuchó que lo proclamaron ganador de la eliminatoria por el campeonato mundial CMB, pero nadie esperaba lo que iba a decir a continuación, tras vencer a Abel Ramos. “Los últimos dos años las peleas me las cancelaban. Quedé en bancarrota, y me quise quitar la vida, y no lo hice, pero mi papá sí lo hizo. Y para los que estén pensando en quitarse la vida, soy la prueba que, si siguen peleando, ganarán”, gritó emocionado.

Crowley es uno de los últimos boxeadores que se unió a la larga lista de deportistas que confesaron tener problemas de salud mental, como la gimnasta Simone Biles, el multimedallista olímpico Michael Phelps, o la tenista Naomi Osaka, y en el caso del boxeo a peleadores como Ryan García, Omar Figueroa y Adrien Broner.

Crowley ganó la primera eliminatoria para disputar el título welter WBC, y ahora deberá de esperar al ganador del duelo entre el excampeón cubano Yordenis Ugás y Mario Barrios, ahora que se prevé la posibilidad de que el campeón actual, Errol Spence, deje vacante el título.

Esta victoria se la dedicó a su padre, Jim, quien hace un año se quitó la vida.

SOBRE EL RING

Cody Crowley está en peso welter e invicto en 22 peleas.

El canadiense tiene nueve nocauts en su carrera.

1.78 metros, la estatura del canadiense.

41 por ciento, de sus peleas, en nocaut.

140 rounds acumula en su vida en el ring.

SIGUE LEYENDO:

David Benavidez demolió a Caleb Plant y pidió a Saúl Canelo Álvarez

Lawrence Okolie retuvo el cinturón en Inglaterra

PAL