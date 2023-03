Ivan Morales: es necesario hacer un esfuerzo extra para recuperar la continuidad en Cruz Azul

Tranquilo, paciente, sabiendo que muy pronto llegará su oportunidad de demostrar su calidad, el delantero chileno de Cruz Azul, Ivan Morales, reconoce que tiene que estar al cien por ciento, sobre todo para llenarle el ojo al actual director técnico, Ricardo Ferretti.

Independientemente del cambio de mando del conjunto celeste, el sudamericano solo ha podido 96 minutos en cinco juegos disputados, situación que lejos de preocuparle, lo motiva a avanzar cada vez más.

"En el club existe una competencia sana por ganarse un lugar. No sólo yo, sino creo que todos estamos luchando para lo mismo", dijo el andino.

Reiteró que trabaja todos los días para tener continuidad y no solo tener pocos minutos en los encuentros. Y admite que emocionalmente no está desesperado.

"Cada jugador forja su mentalidad. Me han tocado momentos difíciles, pero yo sigo ilusionado y quiero hacer las cosas bien. Trabajar al cien para ojalá sumar más y lograr goles", reiteró.

Morales afirma que las criticas a su desempeño solo le molestan por el hecho de tener a su familia y seres cercanos aca en México, "son nuestro respaldo. Antes estuve solo. Ante las cosas fueron mas fáciles, pero que ellos me motivan para luchar y estar mejor. Sufren cuando llegan los cuestionamientos. No se han dado las cosas, pero ya van a llegar".

Con respecto a su continuidad en el club, dejó en claro que no es un tema a resolver en el futuro inmediato, "no estoy pensando todos los días en el contrato, sólo trabajar y demostrar lo que soy. No me hace mucho ruido".

Morales ve en Atlético de San Luis una oportunidad para que los celeste repunten en el certamen, "son tres puntos que tenemos que aprovechar. Luego viene el párate para intentar acostumbrarnos a la idea del profe y estar más tranquilos".

