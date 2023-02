Mónica Rodríguez, la atleta paralímpica mexicana que corre con el corazón

Dijo Antoine de Saint-Exupéry que “sólo con el corazón se puede ver bien, que lo esencial es invisible para los ojos”. Mónica Rodríguez no necesitó del sentido de la vista para ver el amor de su familia, incondicional y único, que fungió como impulsor en cada uno de sus sueños.

Se convirtió en atleta paralímpica, medallista de oro en Tokio 2020 y poseedora del récord mundial en los mil 500 metros. Conquistó la centésima presea de oro de México y se convirtió en una figura histórica en el deporte adaptado, en los últimos Juegos Paralímpicos.

Su pareja ha sido clave, siempre la ha impulsado en su carrera. (Créditos: MEXSPORT)

“Mi infancia fue muy bonita, a pesar de ser ciega, no sufrí. Me paseaba en bicicleta, patinaba, caminaba en zancos. Mis hermanas siempre me traían corriendo por toda la escuela, tengo recuerdos muy lindos”, dijo Mónica, en entrevista con El Heraldo de México.

Kevin Aguilar fue su guía en los Juegos Paralímpicos. (Créditos: MEXSPORT)

Su papá se subía en una bicicleta y ella se sujetaba de la parte trasera; él pedaleaba y ella corría. Su mamá la llevaba a entrenar; cuando no podía, su hermana lo hacía. “No sólo ellos, Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha dado por pareja a una persona que también corre”.

En 2009 debutó en el alto rendimiento en la Paralimpiada Nacional en Sonora, y seis años después conquistó el bronce en los Juegos Parapanamericanos, en Toronto 2015. Sus objetivos y sueños crecieron y cada experiencia fue determinante en la siguiente, una más grande.

33 años tiene la corredora multimedallista. (Créditos: MEXSPORT)

“Sentí que hasta ahí llegaba, ya tenía lo que quería (2015). Sí pensé en una medalla paralímpica, pero lo veía difícil. Sin embargo, seguí entrenando y conseguí llegar a los Paralímpicos en 2016, donde quedé quinta. Fue el evento donde más adrenalina y menos nervios sentí”.

No obstante, el resultado en Río impulsó la persecución de una segunda experiencia paralímpica, un ciclo de cinco años, por la pandemia de COVID-19. “Fue muy duro psicológicamente. Tenía planes bien marcados y definidos. Contaba los días, entré en un estado de shock”.

Se sobrepuso con carácter y disciplina, además del respaldo de sus seres queridos. “Tenía mucho entusiasmo antes de la carrera”, recordó Rodríguez. “No sé cómo lo hice. Estaba muy emocionada por el tiempo, por la medalla 100, por el récord, por el himno nacional mexicano”.

Mónica es pasional y agradecida, también medallista en el Mundial de Para Atletismo. Es determinada y encontró en el deporte un estilo de vida. “Ha sido fundamental en mi desarrollo personal, he logrado ser más segura”, sentenció la corredora, nacida en Guadalajara, Jalisco.

4 minutos y 37 segundos, récord mundial establecido en Tokio.(Créditos: MEXSPORT)

LOGROS EN CIFRAS

2 medallas en Juegos Parapanamericanos (oro en Lima 2019).

1 año para los Juegos Paralímpicos de París.

4 minutos y 37 segundos, récord mundial establecido en Tokio.

104 oros suma México en Juegos Paralímpicos.

33 años tiene la corredora multimedallista.

Mónica ganó el Maratón de la Ciudad de México en 2022.

"Pensé que mi carrera terminaba en 2014, por lesiones", señaló.

Kevin Aguilar fue su guía en los Juegos Paralímpicos.

"Se desarrolla un lenguaje corporal con el guía", aseguró.

Su pareja ha sido clave, siempre la ha impulsado en su carrera.

PAL