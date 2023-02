Abierto Mexicano de Tenis define el cuadro principal para su trigésima edición

Con Carlos Alcaraz como primer preclasificado, se realizó el sorteo del cuadro principal de la trigésima edición del Abierto Mexicano de Tenis (AMT). El español, número dos del ranking mundial, debuta en Acapulco contra el estadounidense Mackenzie McDonald.

El noruego Casper Ruud, dos veces finalista de Grand Slam, se presenta en el ATP 500 como segundo sembrado, y comienza su andar ante un jugador proveniente de la fase previa, que se disputa hoy y mañana y cuenta con la presencia de tenistas mexicanos.

El mexicano de 17 años Rodrigo Pacheco, quien recibió un comodín para el main draw, se enfrenta con el australiano Alex de Minaur. El número cinco del mundo en juniors afronta su segundo torneo profesional, tras jugar en 2022 en el ATP 250 de Los Cabos.

"El nivel de los jugadores que nos acompañan es muy importante", apuntó Álvaro Falla

“Vamos a tener muy buen tenis”, reconoció Álvaro Falla, director del ATP 500. “El nivel de los jugadores que nos acompañan es muy importante, queremos que los tenistas de la nueva generación quieran venir a jugar acá”, agregó el nuevo dirigente del certamen.

El italiano Matteo Berrettini (vs. Alex Molcan) y Denis Shapovalov (vs. Miomir Kecmanovic) encaran el campeonato como no preclasificados, y protagonizan dos de los encuentros más atractivos en la primera ronda del mejor torneo de tenis en Latinoamérica.

Con 11 jugadores garantizados en el cuadro principal, Estados Unidos representa el país con más presencia en la edición 30 del AMT. Marcos Giron, presente en el sorteo, valoró dicho aspecto; además, reconoció que Acapulco es uno de los mejores eventos.

“Es increíble ver la evolución del torneo en estos 30 años; viene creciendo y se ha transformado para bien. Esperamos realizar una gran celebración. El objetivo es que cada vez sea mejor, y esperamos completar una de las mejores ediciones”, sentenció Falla.

