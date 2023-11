Dean Lohuis, el hombre almanaque del Consejo Mundial de Boxeo

Dean Lohuis está seguro de que su misión en la vida tiene todo que ver con la extraña obsesión, que empezó cuando tenía 17 años, y se colaba en los vestidores de las peleas para preguntarle a los boxeadores los detalles de sus últimas contiendas, esos que no salían en los periódicos o revistas, y que tenían gran efecto en las siguientes citas de los peleadores.

El que ha sido jefe de la oficina de rankings del Consejo Mundial de Boxeo por 15 años, sigue a los clasificados mundiales del organismo a sol y sombra, y anota cada detalle de sus peleas en tarjetitas que va acumulando en una maleta con ruedas que lo acompaña a donde quiera que va.

"La tecnología es buena, no estoy peleada con ella, pues me permite ver peleas en todo el mundo, pero no le confío mucho. En estos sitios de rankings veo muchas imprecisiones y cosas que no toman en cuenta. Mi trabajo es estar al pendiente y protegerlos a todos, por eso he dedicado mi vida. Me encanta", dijo, en entrevista con El Heraldo de México, el estadounidense, quien sostiene que acumula más de 600 mil perfiles de boxeadores.