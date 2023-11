"Aquí está su papá": Usyk le manda advertencia a Tyson Fury

A pesar de la cláusula de silencio que tiene firmada el campeón ucraniano, Olexsandr Usyk, hasta que se anuncie la pelea contra Tyson Fury, en su visita a la Convención del Consejo Mundial de Boxeo en Taskent, Uzbekistán, le mandó un mensaje demasiado claro al británico.

El dueño de las coronas de la AMB, OMB y FIB aspira a enfrenarse a Fury para arrebatarle el último cinturón que lo separa del campeonato indiscutido, y luego de intensas negociaciones, todo indica que será a principios del 2024 cuando tenga oportunidad de ir por esa segunda corona indiscutida.

Sin embargo, para dejar en claro sus intenciones, decidió asistir al evento anual del organismo verde y oro, aunque llegó solo para encontrarse con un video del Rey de los Gitanos disculpándose por no haber asistido, pero prometiendo que lo noquearía antes de alcanzar el cuatro rounds.

"Mi reacción al escucharlo es solo risa. Habla demasiado. ¿Dónde está? Él no está aquí, yo sí. Aquí está su papá. No sé si esté asustado, pero yo no", declaró el peleador, quien fue medalla de oro olímpico en Londres 2012, y que en el terreno profesional marcha invicto.