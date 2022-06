Mente Mujer: Daniela y Marisol, dos mexicanas triunfando en los Broncos de Denver

Los Broncos de Denver tienen sangre mexicana femenina. El equipo de la NFL cuenta con dos mujeres en su organización provenientes de nuestro país, cuyas historias son ejemplo de tenacidad dentro de un ambiente deportivo de los Estados Unidos, que hasta hace pocos años tenía sus brotes machistas. Hoy, ambas tienen claro hacia dónde van y cuáles son sus sueños.

La primera de ellas es Daniela, que nació en la ciudad de Chihuahua y tiene cuatro años viviendo en Denver, ciudad a la que se mudó para hacer una audición como porrista del equipo. Algo que consiguió hasta 2021, debido a la pausa por el COVID-19.

Actualmente dice sentirse feliz, porque todo el esfuerzo que hizo para ser una cheerleader ha valido la pena, “estoy orgullosa de representar a mi país, de poder transmitir mi cultura a la gente y formar parte de los dos mundos. Es complicada la lejanía con la familia y los amigos, pero la alegría que me produce estar acá, todo lo compensa”, expresó a El Heraldo de México.

Ser animadora en una liga profesional de Estados Unidos, viniendo del sur de la frontera, hubiera sido casi imposible en otros tiempos. Pero Daniela asegura que ha recibido un buen trato por parte de los Broncos, “la competencia por entrar aquí es muy dura y la calidad de las compañeras es muy alta. Por eso valoro lo que me han dado”.

Para Marisol Villagómez, quien es Senior Marketing Manager de Denver desde 2014, la historia fue distinta. Su ilusión, cuando emigró con su familia desde Guanajuato, siendo apenas una niña, era trabajar en el mundo deportivo del país del norte. Aunque jamás imaginó cómo sería ese camino, ya que en un momento se sintió excluida por ser mujer.

“Cuando empecé, me tocó recibir comentarios de todo tipo que hoy no serían permitidos de ninguna manera. Pero creo que ha habido un cambio y soy testigo de que la NFL está trabajando para que haya educación y no desigualdad”, dijo en entrevista al El Heraldo de México.