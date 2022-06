Mario Luján se impone en el Campestre de Aguascalientes del Ranking Profesional de Golf

La ronda de Mario Luján, de Fresnillo, Zacatecas, fue sólida, precisa y embocó putts importantes, durante la décima segunda etapa del Ranking Profesional de Golf, que se llevó a cabo en el Club Campestre de Aguascalientes.

Luján firmó tarjeta con 66 golpes, seis bajo par de campo, y con este score se adjudicó el primer lugar del torneo y 50 puntos para el ranking general. Además, Norman Pearl, de Juriquilla, se adjudicó el Premio Par 72.

Luján, profesional de Fresnillo, no tuvo errores costosos durante su recorrido.“Estuve muy bien con los fierros y mis segundos tiros. Batallé en algunos tiros desde la mesa de salida, pero gracias a los fierros pude hacer birdies”, dijo el ganador en Aguascalientes.

El torneo contó con la participación de profesionales y amateurs provenientes principalmente del Bajío mexicano. El Campestre de Aguascalientes ha sido sede de torneos internacionales, como fue el Abierto Mexicano de Golf, y ahora recibió al Ranking Profesional que vive su momento más cerrado en el Ranking General.

“El Ranking Profesional de Golf busca las mejores sedes posibles, y en esta ocasión, el Campestre de Aguascalientes nos abrió sus puertas. Agradecemos ampliamente el apoyo de los clubes de la región y del interés de los profesionales”, dijo Billy Carreto, profesional del Club La Loma, de San Luis Potosí, y uno de los responsables de la organización del Ranking.

En lo que se refiere a la búsqueda del primer lugar general del Ranking, la pelea está muy reñida, Chano Esparza es el líder con 242 puntos, sólo 16 más que Norman Pearl, de Juriquilla, Querétaro, la tercera posición es para el propio Carreto, de La Loma, de San Luis Potosí, con 209 unidades.

“Nos emociona mucho ver que el Ranking general está muy apretado; hemos hecho todo para que los profesionales de club puedan jugar y demostrar que cuentan con calidad. Estoy seguro, vamos por buen camino, pero hay mucho aún por hacer”, comentó Carreto.

El profesional de La Loma, agradeció el apoyo que han dado los amateurs, profesionales, pero sobre todo a los clubes. “El Ranking existe gracias a los clubes que nos abren las puertas, incluso hay algunos que nos ayudan con la bolsa en los torneos, lo que es parte fundamental del Ranking. Gracias a todos por el apoyo y esto solo nos motiva a seguir al frente”, concluyó Billy.

Pearl gana el premio PAR 72

El ganador resultó Norman Pearl, con 75 puntos Foto: Especial

En este mismo certamen se entregó el cuarto Premio Par 72, que se entrega al profesional que más puntos sume en los últimos tres torneos, el ganador resultó Norman Pearl, con 75 puntos, solo ocho puntos más que Billy Carreto.

El Premio Par 72 nació en el Ranking Profesional gracias al apoyo de Ricardo Gómez, director de Par 72, quien tiene la filosofía de impulsar a los profesionales de club, les quiere otorgar herramientas a seguir enseñando a las estrellas del mañana y que lo hagan con el equipo adecuado para su trabajo.

“Estoy muy contento con mi juego en los últimos tres torneos, he jugado muy sólido, he tenido apoyo de mi club y de mi gente y este Premio Par 72 me motiva a seguir adelante. Agradezco a Par 72 por su apoyo y ojalá que nos sigan ayudando”, dijo Pearl.

La siguiente etapa del Ranking se jugará el 4 de julio, en el Campestre de San Luis Potosí.

