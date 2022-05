Hugo Carabes iba a ser futbolista, pero perdió una pierna; hoy regresa al Estadio Azteca en la liga de amputados

Hugo Carabes volverá a tocar el césped del Estadio Azteca. Hace 15 años llegó a su cancha con el sueño de hacerse de una oportunidad en un equipo profesional, pero hoy, en su reencuentro con el campo, llega como uno de los mejores futbolistas amputados de México.

“Había jugado aquí con mis dos piernas en 3ª División, pero eso no va a ser nada comparado con esta nueva experiencia. No se me dio la oportunidad de debutar, pero hoy soy seleccionado nacional; estoy entre los mejores 15 jugadores de México y me da mucho orgullo llegar hasta donde estoy ahora”, comentó el mediocampista, quien perdió repentinamente su pierna izquierda, en 2016.

“Jugaba desde los cuatro años fútbol convencional, pero tuve un accidente en motocicleta hace seis años y perdí una parte de mi pierna. Tuve una amputación transtibial; pensé que así como se me acababa mi desempeño futbolístico, se acababa mi vida también, pero tengo dos hijas y no quería que me vieran derrotado. El fútbol me ha ayudado a ser mejor persona y valorar todo diferente”, compartió Carabes López.

Hugo Carabes llega como uno de los mejores futbolistas amputados de México (Foto: Katya López)

Hugo Rafael tenía 30 años cuando ese instante cambió su vida. “Pensé que no volvería a jugar después de mi accidente, porque uno piensa ‘¿cómo sería jugar sin una pierna?’, pero nueve meses después de superar mi trauma, volví a hacer lo que más me gusta y ahora veo lo motivante que es luchar por mis sueños y lograrlos”, agregó el nacido en Tocumbo, Michoacán, quien espera ser convocado para el Mundial de la especialidad que este año se juega en Turquía y en el que México terminó en el cuarto sitio en la pasada edición.

Mientras tanto, Hugo regresará a jugar en el Estadio Azteca este sábado 4 de junio, desde las 8:00 horas, cuando se realice un torneo de la Olimpiada Comunitaria, que incluye duelos para personas de baja estatura, encuentros entre ciegos y débiles visuales, otros partidos con deportistas especiales y un cuadrangular de equipos de jugadores amputados: Retro Pumas, Titanes, Guerreros Aztecas y el debutante Chapulines, donde juega Hugo Rafael.

“Estamos muy contentos, porque el Estadio Azteca tiene esta apertura para vivir este torneo incluyente. Es una forma de contribuir a su comunidad y demostrar que los límites son mentales, ojalá más personas se sumen, asistan y se motiven. Es de acceso gratuito, pero con cupo limitado y se pueden solicitar boletos en las redes del Instituto del Deporte de la CDMX”, agregó Javier Hidalgo, titular del IndeporteCDMX.

Además de fungir como estadio local para los clubes América y Cruz Azul, el Estadio Azteca recibió ya dos Copas del Mundo de Fútbol. En 1970 vio coronarse a Brasil, con ‘O Rey’ Pelé, y en 1986 a Argentina con ‘La Mano de Dios’ de Diego Armando Maradona. En 2026 se convertirá en el primer estadio del mundo que haya albergado tres campeonatos mundiales de la FIFA.

“No se ha dado mucha difusión del fútbol para amputados. Es una oportunidad para quienes nos ven jugar y vean que los límites no existen. Es impresionante y motivador”, dijo Hugo Rafael Carabes López, jugador de la Liga Nacional de Fútbol para Amputados.

