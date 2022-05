Las grandes frustraciones del Real Madrid de la historia

Jugar en el Real Madrid podría ser el sueño de cualquier futbolista, salvo algunos casos puntuales que por cuestiones económicas y de decisión propia, no lograron llegar a la Casa Blanca. Y en este periodo de mercado de pases, aprovechando el fichaje no concretado de Mbappé al elenco Merengue, te mencionaremos cuáles fueron aquellos jugadores que estuvieron a punto de llegar a dicha institución.

El portero español David De Gea pudo ser jugador del Real Madrid, ya que tenía buen nivel y sentía devoción por Iker Casillas. Surgió de la cantera del Atlético de Madrid y de ahí partió al Manchester United, pero en el mercado de pases de verano del 2015 pudo haber llegado al Merengue. La operación consistía en cambiar a Navas por De Gea más 20 millones de euros, todo estaba acordado, pero se presentó la documentación 2 minutos después del cierre de la ventana de fichajes y la contratación quedó nula.

El futbolista argentino Roberto Ayala, mejor conocido como el Ratón, fue una de las posibilidades para el Real Madrid en verano del 2003. En aquel momento, el Barcelona intentó contratar a la triple A del Valencia: Ayala, Aimar y Albelda, pero declinó y contrataron a Deco y Ronaldhino. En la misma semana, los galácticos de Florentino Pérez quisieron reforzar la saga con Ayala, pero el Valencia y el Merengue no se pusieron de acuerdo y se cayó el pase.

Recientemente, cada mercado de pases se habla de la posibilidad de que el Real Madrid fiche a Paul Pogba. En su momento, Zidane lo pidió pero el Manchester United pedía 150 millones de euros y ahora con la posibilidad de marcharse de Inglaterra en libertad de acción, el francés podría caer en la Casa Blanca. Aunque por ahora, Florentino deberá pelear con el PSG y la Juventus.

Foto: Football Italia

"Todo me parecía complicado en Madrid. Desconfiaba. La falta de reconocimiento hacia Makelele me asustaba. Tenía miedo que se volviese también contra mí, pero tenía que haber ido. Hoy no me arrepiento de la carrera que he tenido, pero si pudiera cambiar una cosa... sería seguramente eso, ir a Real Madrid", dijo el futbolista Patrick Vieira, en una entrevista realizada en el año 2010, cuando todavía jugaba para el Manchester City.