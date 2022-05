Chivas femenil ejemplo de fortaleza y disciplina

Los festejos por el segundo campeonato de Chivas en la Liga MX Femenil terminaron con saldo blanco. El alcalde Juan José Frangie Saade, quien tiene doble razón para estar feliz, ya que cuando fungía como directivo rojiblanco junto con el entonces dueño Jorge Vergara (fallecido en noviembre de 2019) fueron tejiendo el proyecto para que el Guadalajara tuviera un equipo de niñas talentosas que inspirara a otras jovencitas y ahora ese sueño se vuelve realidad por doble ocasión, con cinco años de diferencia entre un título y otro.

“El equipo puso en alto a las mujeres y eso me fascina. Yo las conocí cuando apenas arrancaba el proyecto, estaba apenas cuajando (la idea). Me da mucho gusto porque la calidad de las futbolistas es muy buena, de ambos equipos porque fue un gran partido. Lucharon hasta el final, impresionante la condición física que tienen, la fuerza, la técnica. Nuestra heroína la portera de Chivas”, expresó Frangie Saade en entrevista con El Heraldo de México.

En el operativo especial tanto en el Estadio Akron como en la Glorieta Minerva a dónde fueron a celebrar los fanáticos rojiblancos tras el cotejo contra las tuzas del Pachuca hubo algarabía, pero todo terminó con paz y tranquilidad.

“Básicamente fue saldo blanco. Aunque hubo tres incidentes, se desalojó a tres personas, pero no hubo mayor problema, no llegó ni a falta administrativa. En este tipo de partidos no podemos permitir dejar crecer un problema. En general fue saldo blanco. Todos muy contentos porque ganó Chivas femenil”, añadió.

Hoy Frangie le pagó la apuesta a Lemus; se entregaron sillas de ruedas al DIF Guadalajara en beneficio de personas con alguna discapacidad motriz. Ahora solo faltan las 116 jerseys (en referencia al aniversario de Chivas) que prometió Ricardo Peláez si los rojiblancos perdían contra los rojinegros.

“¡Que vengan mucho más apuestas en lo futuro! (…) Es una apuesta territorial, es decir, yo no fui en contra de Chivas, fui a favor de Guadalajara”, afirmó el alcalde Pablo Lemus Navarro.

Ahora solo faltan las 116 jerseys (en referencia al aniversario de Chivas) Foto: Especial

Guadalajara prepara operativo de vigilancia para la final Atlas-Pachuca

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro adelantó a El Heraldo de México que participarán en el operativo de vigilancia alrededor de dos mil elementos policiacos. Mientras que de resultar campeón el Atlas se estará realizando un magno festejo el lunes por la tarde.

La final del torneo de clausura 2022 de la Liga BBVA MX se disputará entre los equipos de Atlas y Pachuca en dos partidos, ida y vuelta, los cuales se disputarán el jueves 26 a las 21:00 horas en el Estado Jalisco y el domingo 29 a las 20:10 horas en el Estadio Hidalgo, en la ciudad de Pachuca.

Se instalarán ambos días una pantalla gigante en el Paseo Alcalde en el corazón de la ciudad para que los aficionados disfruten de manera gratuita la justa deportiva.

“Festejar sanamente en el monumento de los Niños Héroes. Anoche la Glorieta Minerva lució los colores de Chivas: rojo, blanco y azul. La Glorieta de los Niños Héroes va a ser iluminada el jueves y el domingo con los colores propios del Atlas: rojo y negro”, apuntó Lemus Navarro.

Adjunto link sobre entrega silla de ruedas, apuesta entre alcaldes de Zapopan y Guadalajara.

dhfm

Seguir leyendo:

Las Chivas se coronan campeonas de la Liga MX Femenil

Blindan final femenil de fútbol entre Chivas y Pachuca

Los mejores MEMES del espectacular campeonato de Chivas Femenil