Bajó 23 kilos, será la mejor versión en su carrera: preparador físico de Víctor González

Como lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Víctor Aaron González Ortiz vive sueños propios y ajenos en la Major League Baseball (MLB). En 2020, el relevista fue campeón de la Serie Mundial, sin embargo, en 2021, concluyó la campaña en la sucursal Triple A del equipo californiano.

Escenarios contrastantes han marcado los primeros dos años en la trayectoria del pitcher. No obstante, la permanente ilusión por alcanzar objetivos mayúsculos permanece vigente en la mirada de Víctor, aquel héroe emergente que conquistó el juego de la victoria (SM).

En noviembre de 2021, Raúl Rico reportó en Tepic, Nayarit. La ciudad es pequeña, quizá precaria, pero es la casa de la familia González. Raúl, preparador físico de Aaron, se plantó en el hogar del jugador de 26 años con un objetivo determinante: devolverlo al mejor beisbol del mundo.

En el refrigerador de la casa hay un póster de la Serie Mundial, de los que se colocan en los lockers de los peloteros participantes. Playeras de distintos jugadores, guantes de él y Julio Urías y un anillo de campeonato, por supuesto, se pueden observar en diferentes habitaciones.

La carga de trabajo fue intensa (física y mentalmente): ambos protagonistas (González y Rico) apostaron con decisión por resultados ambiciosos. Cinco comidas al día, bajo un estricto régimen alimenticio, erradicaron el ligero problema de obesidad del número 81 de Los Dodgers.

En la pasada campaña, el sobrepeso de Víctor representó cierto descontrol: su rodilla colapsaba un poco, por eso no tenía consistencia en sus lanzamientos. Más fatiga y menos recuperación repercutieron directamente en su desempeño en el montículo, en las Ligas Mayores.

Rectas de 97 millas por hora, además de un estado de concentración absoluto, son resultados visibles en las primeras salidas del nayarita en el Spring Training. “Será la mejor versión (física y mentalmente). Va a ser uno de sus mejores años porque ya entendió cuál fue su error”.

El aspecto mental, aquel diferenciador entre buenos jugadores y grandes leyendas del juego, fue uno de los principales objetivos de Raúl. A través de meditaciones y gimnasia cerebral —método para incrementar la concentración (estimulación)— alcanzó una sinergia absoluta.

Aaron es humilde, leal, sencillo, noble. Es un personaje discreto, vive entre su gente. El periodo vacacional en las Grandes Ligas representó la oportunidad de preparar su regreso, no obstante, también le permitió estar en Tepic: convivir, disfrutar y descansar con su familia.

Las personas le preguntan a qué se dedica, él responde: “Juego beisbol, nomás”. Raúl dice que sí, pero insiste en el nivel; Víctor sólo encoge los hombros. “Es parte de su personalidad. Es la persona más noble y gentil que he conocido: creo que por eso le ha dado tanto la vida”.

Aaron, como lo conocen todos sus allegados, es un referente: sus éxitos en Los Ángeles lo han consolidado en la élite del deporte, sin embargo, él mantiene rutinas simples, como cualquiera de los más de 400 mil habitantes en la capital de Nayarit, estado al oeste de la república.

“En la noche le gusta ir con sus amigos de la infancia a platicar. Estar ahí en el patio (en un como corralito), hablando de las anécdotas de la vida. Por eso él no se va de ahí, quizá ahora tiene un poder adquisitivo mayor que el promedio, pero es feliz en su rancho, con su gente”.

“Allá jugando le lanzó a un niñito y le dio hit. En la siguiente le tiró una curva para que no le dé, porque le cala (en cualquier escenario)”. Víctor no se intimida ante nadie dentro del terreno, se planta en el centro del diamante, contra cualquier oponente en las Ligas Mayores.

“Yo le cocinaba a Aaron, por gusto, me fascina. Me preparo diario para ser un Grandes Ligas (a través de Víctor), en mi aspecto. Me enseñó muchísimo sin decir ninguna palabra. No sólo vive su sueño, también el mío: el de muchos niños y de mucha gente alrededor del mundo”.