Dos tenistas nacionales son eliminados del Mexico City Open

En la segunda jornada del Challenger 125 de la CDMX, los mexicanos Alex Hernández (individuales) y Manuel Sánchez (dobles) fueron eliminados en la primera ronda. Tras dos días de actividades, los representantes nacionales registran un balance de 0-3 en el Centro Deportivo Chapultepec.

En el tercer turno en el Estadio Rafael Pelón Osuna, Alex Hernández cayó en dos sets (4-6 y 4-6) ante el alemán Elmar Ejupovic (número 450 del ranking). Par de quiebres, uno por parcial, sellaron el resultado del compromiso, adverso para el nacido en Acapulco, Guerrero (1999).

“Mi rival no me dio ninguna oportunidad con su servicio, estuvo muy fino con el saque, sólo tuve un break point en el partido: esa fue la diferencia. En el segundo set me quebró muy rápido, en el primer juego, desde ahí no tuve ninguna posibilidad”, aseguró el tenista mexicano.

El jugador de 22 años, quien disputó el Abierto Mexicano de Tenis (0-6 y 1-6 vs. Pablo Andujar), valoró el aprendizaje en los últimos meses: “Aprendí más en Acapulco, aquí estuve más calmado emocionalmente. Allá estuve pensando mucho en las expectativas y no jugué para mí”.

Manuel Sánchez Montemayor, junto con el australiano Bernard Tomic, sucumbió en la Cancha 1 ante la dupla conformada por Federico Zeballos y Boris Arias (6-7 y 4-6). En el cuadro de dobles, permanecen aún dos mexicanos en la contienda: Miguel Ángel Reyes-Varela y Luis Patiño.

Después de 12 intensos juegos, la dupla boliviana definió 7-0 el tiebreak. Con la ventaja en la pizarra, aseguraron la victoria en una hora y 15 minutos de juego. Durante las actividades, Tomic presentó un semblante expresivo con algunos de los aficionados presentes en el estadio.

“Es muy alegre a la hora de jugar, lo conozco desde juveniles. Ahora se dio la oportunidad de competir juntos, es un gran tipo. En la cancha es muy expresivo con su equipo, conmigo, le gusta platicar, tal vez es una forma de relajarse, es un gran talento”, señaló Sánchez Montemayor.

Finalmente, los argentinos Facundo Bagnis (primer preclasificado) y Tomás Martín Etcheverry (segundo) superaron su debut en el campeonato en la Ciudad de México. Los sudamericanos vencieron a Juan Pablo Ficovich (6-3 y 6-2) y Evgeny Donskoy (6-3 y 6-2), respectivamente.

