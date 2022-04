“Gullit” Peña es captado en estado de ebriedad besando a una fan | VIDEO

Un nuevo escándalo se suma a la carrera de Carlos “Gullit” Peña, pues el futbolista fue captado en aparente estado de ebriedad afuera de un centro nocturno, esto por una una joven a quien el futbolista besó ante la cámara.

El video fue compartido por la usuaria Caro Cruz en TikTok y en éste puede escuchar al futbolista arrastrando las palabras mientras intenta cumplir la petición de la joven, quien se había acercado a él con la intención de grabar un saludo dedicado a su papá.

“Saludos, un fuerte abrazo de parte de tu amigo 'Gullit' Peña”, dice el mediocampista mientras toma con dificultad el rostro de la joven para darle un beso en la boca mientras termina de enviar el saludo.

El video desató fuertes críticas contra Peña, por lo que la joven originaria de Xalapa, Veracruz, decidió defenderlo compartiendo un mensaje con el que responde a la controversia: "No inventen cosas. No me quejó, sólo fue algo que no me esperaba".

Escándalos de "Gullit" Peña

El escándalo por este video en el que besa a una joven, se suma a lo sucedido en febrero pasado cuando el futbolista también fue captado bebiendo directamente de una botella junto a un aficionado.

Peña mostró su talento en la cancha con el Club León y se veía éxito en su carrera al ser considerado para la Copa del Mundo de Brasil 2014, sin embargo, todo ha ido en declive ante los escándalos donde ha sido señalado de falta de seriedad y un problema con el consumo de alcohol.

El cambio constante de equipo ante la polémica ha afectado su carrera en el futbol, pues ha ido del León al Chivas pasando por Cruz Azul, Necaxca y Rangers de Escocia donde ha sido acusado de llegar a los entrenamientos con aliento alcohólico.

