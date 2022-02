Captan a GULLIT Peña bebiendo alcohol de la BOTELLA de un aficionado: VIDEO

El futbolista mexicano Carlos "Gullit" Peña siempre está en el ojo del huracán, pero no por su desempeño en la cancha. Es bien sabido en el medio futbolístico nacional que "Gullit" es visto como un jugador que pudo ser, pero no logró. Que tenía talento para llegar muy lejos, pero su mentalidad y desempeño fuera de la cancha no le permitió brillar acorde a la capacidad futbolística que mostraba en sus primeros años.

Y, como no podía ser de otra forma, Carlos Peña no llamó la atención por sus goles, esta vez fue porque se le vio bebiendo de una botella de alcohol con un aficionado.

Todo lo anterior fue grabado y subido a redes sociales, algo que en definitiva no mejora la percepción que se tiene del futbolista, tachado muchas veces de fiestero, conflictivo y más.

A empinar el codo

Como se puede apreciar en el video, Carlos "Gullit" Peña es saludado por un aficionado que, con botella en mano, se acerca al futbolista para tener una conversación con él. Luego de esto, le ofrece la botella de alcohol, misma que es aceptada por Peña sin dudar y, con toda la actitud, acepta que le empinen para tomar un largo sorbo de este líquido.

Con 31 años de edad y en este momento sin club de futbol, Carlos Peña ha vivido un via crucis profesional los años recientes. Tras sus eliminatorias mundialistas previas a Brasil 2014, donde fue una figura de la Selección Nacional, "Gullit" llegó a ese mundial como una promesa que no se cumplió.

Cabe recordar su poca participación con el equipo nacional en esa Copa del Mundo, sumado a que no mostró el carácter para ser un indiscutible del Tri. Luego, con algunos contratos millonarios a cuestas, el jugador se fue difuminando entre lesiones, pocos entrenamientos y rumores de adicción al alcohol.

SEGUIR LEYENDO:

¡Por fin! Orbelín Pineda debuta con el Celta de Vigo en la liga de España; falla el gol del triunfo | VIDEO