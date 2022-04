Rally de las Naciones 2022 arranca con éxito en Guanajuato

Desde la emblemática Alhóndiga de Granaditas, iluminada con los colores de la bandera mexicana, se inauguró la edición 2022 del Rally de las Naciones en León, Guanajuato. Con 30 mil aficionados (según la Secretaría de Turismo) se realizó la primera etapa de la contienda (callejera).

Después de la cancelación (COVID-19) de los eventos del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) en los últimos dos años, se reanudó la actividad del deporte motor en el bajío. En uno de los grandes eventos deportivos, Guanajuato celebró el retorno de las actividades automovilísticas.

“Representa la confianza que tiene el estado en el deporte (automovilismo). Por la pandemia no ha estado (WRC), pero eso no quiere decir que el estado no mantenga el rally. La ciudad se siente festiva “, aseguró Juan José Álvarez, secretario de turismo, en conferencia de prensa.

Con una ocupación hotelera del 40 por ciento, además de 100 mil asistentes en las etapas en los cerros del estado, se presentó la primera fase, donde participaron más de 40 pilotos de múltiples países. Con el respaldo del público, los representantes mexicanos completaron su debut.

“Estoy muy emocionado por correr en casa. Durante muchos años el Rally de Guanajuato ha sido considerado uno de los mejores en el mundo: estamos listos para demostrarlo nuevamente”, señaló el mexicano Benito Guerra Jr., piloto con 18 años de experiencia en la categoría.

Un evento logístico impidió la celebración del WRC en 2022, sin embargo, organizadores y autoridades del estado apuntan con optimismo hacia la campaña 2023. Con un evento similar, pero con características distintas, los fanáticos se mostraron entusiasmados en la jornada.

Las actividades se reanudarán mañana, a partir de las 7:30 de la mañana. Asimismo, la segunda fecha del Rally de las Naciones comenzará, por segunda ocasión, en Guanajuato, no obstante, cerrará en León, donde se completarán dos etapas en el autódromo de la ciudad.

alg

Sigue leyendo

Mundial Qatar 2022: ¿Cuándo debuta México en la Copa del Mundo?

Liga MX Jornada 12: Dónde y a qué hora ver partidos de hoy viernes 1 de abril | Torneo Clausura 2022

Mundial Qatar 2022: México va al Grupo C con Argentina; así quedó el sorteo de la Copa del Mundo