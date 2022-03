"Estoy desecha": la madre que entregó a su hijo por la tragedia en Querétaro rompe el silencio

Una mujer desesperada por la situación de su hijo. Uno de los presuntos implicados en los incidentes en el Estadio La Corregidora en el partido entre Gallos y Atlas el pasado fin de semana, fue entregado por su madre el martes a la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La trifulca ha dejado hasta el momento 26 heridos oficiales y 14 detenidos. Y de estos últimos, llamó la atención que uno de los sospechosos, denominado como Edgar “N”, quien se presentó ante las autoridades, acompañado de su mamá y ya fue trasladado con los otros 13 al Centro de Readaptación Social de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Mamá entrega a su HIJO a la POLICÍA por ser un agresor en el Querétaro vs Atlas

Pero sobre todos los casos, llama la atención lo de esta madre, quien tras ser testigo en su hogar de uno de los 21 cateos hechos por las autoridades en las últimas horas, decidió encarar a su hijo y convencerlo de que cumpliera con su responsabilidad.

“Él (su hijo) no estaba en casa. Y los policías me dijeron que lo más opcional es que si se comunicara conmigo, pues que lo entregara, para el bien de él y de nosotros”, explicó la señora a un video que la fiscalía queretana dio a conocer este miércoles, y cuyo nombre permanece en el anonimato.

“Las cosas están así y te voy a llevar con la fiscalía, le dije, y él no me contestó nada, lo aceptó y me dijo que sí. Y aquí estamos”, agregó.