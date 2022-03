No me sentía seguro: aficionado del Atlas narra violencia dentro del estadio de Querétaro

Este sábado 5 de marzo es ya uno de los más oscuros en la historia reciente del futbol mexicano, luego de que en el partido entre Querétaro y Atlas en la Jornada 9 del Clausura 2022 se suscitará una pelea campal entre las barras en el Estadio Corregidora.

En entrevista con El Informativo Fin de Semana de El Heraldo Radio, Roberto del Río, aficionado del club Atlas, comentó que desde su llegada al estadio sufrió agresiones por parte de un grupo de seguidores del Querétaro.

"Todo empezó mal. Yo llegué como hora y media antes, iba con un amigo que vive en Querétaro. Nos estacionamos, yo traía mi gorra y mi playera del Atlas y se me acercaron como ocho aficionados del Querétaro y me empezaron a empujar. Me arrebataron mi gorra, me estaban pegando en la cabeza".

De acuerdo con Roberto desde que llegó al estadio "hubo violencia, golpes y gritos, y en la entrada, la seguridad no ayudó mucho, no revisaban, no cateaban".

Si bien durante el primer tiempo "todo iba bien, y de repente, yo estaba justo en frente de la barra 51, de la porra del Atlas y del lado derecho se empezó a ver que llegó una porra pequeña del Querétaro y empezaron a agredir a los del Atlas, empezaron a golpear".

Roberto describió: "no me sentía seguro, porque la seguridad fue mínima, el cateo en la entrada prácticamente no hubo".

Además, antes de ingresar al estadio, la gente estaba consumiendo alcohol. Atrás de las gradas de los pasillos empezaron a correr los de Querétaro y los del Atlas los persiguieron y empezaron los golpes en los pasillos, en las gradas, y "en ningún momento aparecía la seguridad".

"Los que estaban intentando separar las pelas eran los vendedores de papás o de cervezas, pero no lograron mucho", comentó.

Asimismo, señaló que dejaron entrar con cinturones al partido y en los puentes solo había una persona de seguridad.

"Estaban aventando las butacas. Me tocó ver que tiraran a uno del atlas y entre cinco lo pateaban", relató Roberto.

