Germán Silva: Un sueño inédito

Encontrarse con retenes clandestinos o persecuciones de jaurías fueron algunas de las experiencias que Germán Silva acumuló en ‘Proyecto Pinole’: correr de Tijuana, Baja California hasta Tulum, Quintana Roo; una hazaña inédita en la que conquistó 5 mil 60 kilómetros en 100 días.

“Quería ver hasta dónde puede llegar el cuerpo humano, pero se convirtió en el proyecto más hermoso e importante de mi vida, no solo como atleta, en lo personal significó mucho más de lo que pensé”, compartió Silva Martínez tras su logro.

Germán comenzó el Día de Muertos: 2 de noviembre, también cumpleaños de su mamá -quien en su infancia, daba a él y sus 12 hermanos atole de pinole, para desayunar; por ello nombró al reto ‘Proyecto Pinole’ en honor a ese recuerdo y a que este alimento es uno de los acompañantes de los ultramaratonistas rarámuris.

Salió de Tijuana, cruzó desiertos, montañas, las Barrancas del Cobre, la Sierra Gorda, el Bajío, el Pico de Orizaba, hasta las orillas del Mar Caribe en Tulum, el 22 de febrero y en los contrastes geográficos encontró diversidad social.

“Si te paran con armas al principio te espantas, pero aprendes a platicar lo que haces y hasta te dicen: “¡wow que padre!”; gente que trabaja en el campo, todos nos apoyaron con hospitalidad, aplausos, porras, fue muy bonito (…) sí me corretearon perros ¡uno mero me mordía! También jabalíes en San Luis Potosí, pero nada de riesgo”, expresa sonriente el ultramaratonista de 52 años de edad, que antes fue finalista olímpico y dos veces Campeón del Maratón de Nueva York.

Pero Germán también tiene recuerdos de dolor e incertidumbre. “Hubo veces que pensé: “no sé cómo le voy a hacer si no puedo ni bajar las escaleras para salir del hotel”, pero el cuerpo es increíble en cómo se adapta a tus retos. Hubo tendinitis, lesiones, el Día 16 decía: “no me pregunten qué me duele, sino qué no me duele te duele””, confesó.

Sin las premuras del cronómetro, Silva se dio el lujo de parar y platicar con los testigos del reto.

“México ante el mundo tiene mucho que dar; por su gente, por la diversidad de la naturaleza ¡es una belleza en su máximo esplendor! Nuestro país es conocido por sus playas, pero hay lugares hermosos en Guanajuato, Michoacán o Hidalgo y más”, agregó.

Aunque no había un listón por cortar, ni medalla o premio económico al terminar cada carrera, para Germán cada jornada fue una aventura compartida con sus hijos y seres queridos.

“No había día igual; cada uno era hermoso y cada día terminar cada etapa era una medalla. Correr en la naturaleza con mis hijos fue de mis momentos favoritos”, agregó.

SOBRE GERMÁN SILVA:

5:40 minutos, el promedio en que corrió cada kilómetro

50km en promedio corrió por día

19 entidades del país recorrieron

120 maratones hicieron en poco más de tres meses

100 días de carrera hizo Germán

8 días de descanso tomó en el recorrido

3 días paró por lesión

“Muchos dicen: “la mente es primero” pero primero es el cuerpo: si tienes orden y disciplina con el deseo de cumplir un reto, el cuerpo va a darte las señales de a donde tienes que ir. Correr 5 ml 60 kilómetros fue una combinación de cuerpo y luego mente” German Silva, ultramaratonista mexicano

“Unas teorías dicen que no puedes correr más de tres maratones al año, otras que el ser humano está hecho para correr; yo quería confirmar que el cuerpo humano es una máquina perfecta"

Como subir nueve Everest

A razón de la compleja topografía de nuestro país, en los 5 mil 60 kilómetros que Germán recorrió, hizo más de 80 mil metros en ascenso. “Fue como subir nueve veces el Monte Everest, tan solo las Barrancas del Cobre son de muchísimo ascenso; en una etapa de 30 kilómetros tardé siete horas”, explicó.

De casi 120 maratones que Germán completó, uno de los últimos fue el más veloz: pasó el 42k en 3 horas 18 minutos.

Germán se hará estudios bioquímicos para saber cómo se encuentra su cuerpo tras la extenuante hazaña.

Seis meses antes de empezar el reto, Germán entrenó en promedio 200 kilómetros por semana.

Tuvo dos lesiones que requirieron de infiltración, pero pudo seguir.

Trabaja con genetistas y se hará biopsias de tejido graso y muscular, para estudiar qué sucedió con su cuerpo, tras los máximos esfuerzos.

