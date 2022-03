Tenistas Hans Hach Verdugo y Austin Krajicek triunfan en Abierto GNP Seguros

Los doblistas Hans Hach Verdugo y Austin Krajicek se mostraron muy contentos por haberse coronado en el Abierto GNP Seguros, en el que fue su primera ocasión que juegan en pareja en un torneo Challenger.

Para Hans, nacido en Culiacán, este triunfo significó mucho, no obstante que ha conseguido otros triunfos en dobles, este fue el primero que consigue en México.

“La verdad creo que siempre uno piensa en ganar en casa, te motiva la gente, me motivo a mí también. Los que he ganado anteriormente los he ganado fuera del país. Ya gané un ATP el año pasado que fue súper increíble, pero siempre tenía ganas de ganar un Challenger acá.

“Monterrey es una ciudad increíble, el torneo es uno de los mejores Challenger en el mundo y para mí el de aquí es uno de los mejores tres, por su organización que es increíble”, afirmó el mexicano.

Comentó que este es el primer torneo que juega en pareja con Krajicek, de Estados Unidos, y que se dio debido a que ambos comparten el mismo entrenador.

“Estoy con Philip Farmer desde el 2017 y Austin se nos juntó. Estamos haciendo equipo desde al año pasado y tenemos casi año y medio que compartimos entrenador. Él ha tenido muy buen ranking, mucho mejor que yo, estando siempre entre los mejores 40. “Siempre hemos tratado de jugar para formar equipo y nos juntamos ahora, fue la primera vez que jugamos y la hemos pasado increíble. Habíamos jugado juntos, pero no por el ranking, él en torneos más grandes y yo en los más pequeños, ahora ya lo estoy alcanzando, ya voy a estar entre los mejores 70, Austin está 36 del mundo y ojalá pueda eliminar un poco más la diferencia que me lleva para jugar juntos más torneos”, agregó.

Con relación a la final que ganaron a Robert Galloway y John-Patrick Smith, Hach Verdugo aseveró que no fue fácil.

“Honestamente estuvo muy difícil jugar hoy para mí. Si te das cuenta en las gradas de atrás se refleja el sol increíble, es muy duro ver la pelota y cuando empezó el partido la sombra estuvo a mitad de cancha, no se veía muy bien.

Creo que nosotros estuvimos un poquito más atentos, obtuvimos puntos aquí y allá que nos dieron el 6-0 y ellos perdieron un poquito la confianza y ya no pudieron remontar”, finalizó.

