Donovan Carrillo: De la falta de apoyo y vencer prejuicios a convertirse en uno de los mejores del mundo

Cada logro no alimenta su vanidad ni presunción, sino el deseo de llegar a un nuevo escalón histórico y así abrir una senda que para él mismo no existió. En Beijing 2022 Donovan Carrillo, será el primer hombre latinoamericano clasificado al programa largo del patinaje artístico en Juegos Olímpicos y logró considera una prueba fiel del ingenio y tenacidad de los mexicanos, para convertir un “¡No!” en un “¡¿Cómo de que no!?”.

“Es una gran satisfacción ver la tenacidad que tenemos para no darle importancia a esos “no”, a esas trabas que mucha gente llegó a poner o a decir hasta desmotivarme. Todo ha valido la pena y es una prueba de lo capaces que podemos ser como mexicanos y de lo ingeniosos que somos; podemos tener dificultades o no estar en las mismas condiciones de otros países, pero en vez de quedarnos en la adversidad, le damos la vuelta y sacamos provecho a cualquier posibilidad.

“Ahora en la pandemia, nos pusimos creativos, adquirimos un arnés para entrenar la rotación y eso me ayudo muchísimo para preparar saltos cuádruples”, compartió Carrillo Suazo.

Donovan vivió los prejuicios que padecen las mujeres que desean practicar deportes ‘para hombres’ como el boxeo, en un país donde el patinaje artístico es ‘para niñas’; donde hay una endeble cultura en deportes invernales y ante un mundo que en 30 años no había visto a un hombre patinar en Olímpicos y por vez primera llega a la final, en Beijing 2022.

Donovan se inició a los 8 años de edad, en Iceland, Guadalajara, pero al cerrar la instalación en 2012, se fue con su entrenador Gregorio Núñez a León, Guanajuato, para trabajar en el Ice Sport Center, una pista recreativa y de iniciación, dentro de un centro comercial.

En 2016, Donovan preparó un programa con ‘Hasta que te Conocí’, una canción que le gusta a su mamá, y la presentó en el Grand Prix de Yokohama, Japón. Su presentación dio la vuelta al mundo porque se creyó era un homenaje a Juan Gabriel, que recién falleció. En redes sociales hubo apoyo, pero también recelo, hasta señalarlo como ’gay’, que aunque no lo es y cuestionó a esos críticos al decir que una preferencia no es sinónimo de insulto.

“Vivimos en una sociedad con muchas creencias que no aplican para todos. Te dicen que no funcionará, que no debes hacerlo. Nos falta mucha apertura; pero al final, todos esos 'no’, es verdad que hacen más complicado tu camino, pero también te hacen más fuerte y te motivan a ponerte metas más altas”, consideró Gregorio Núñez, quien por casi 15 años ha guiado el camino de Donovan.