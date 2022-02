Pilotos de la Fórmula 1 consideran que no se debería realizar la fecha pactada en Rusia, ante el conflicto con Ucrania

Tras la invasión de Rusia en Ucrania , en la Fórmula Uno algunos pilotos condenaron dicha situación y también han expresado que no se debería correr la fecha que está programada del 23 al 25 de septiembre y que tiene como sede el Autódromo de Sochi.

El primero en expresarse al respecto fue el piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) y aseguró que no participará en dicha fecha del calendario de la F1.

“Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al GP de Rusia. Creo que está mal correr en ese país".

Vettel envió sus condolencias a la "gente inocente que está muriendo por razones estúpidas" y criticó la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de quien dijo que está llevando a cabo un "liderazgo muy extraño y loco”.

En tanto, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) expresó que “cuando un país está en guerra no es correcto correr allí".

El español Fernando Alonso (Alpine), dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, afirmó este jueves que "no sería lógico" que los pilotos vayan a "correr a Rusia”, ante el actual contexto.

“La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock. Tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. Que haya estos problemas a día de hoy y que no se puedan resolver de otra manera. Que haya gente inocente luchando por su vida o temiendo por ella. Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas", dijo Alonso a RTVE.

El asturiano cree que "es un momento difícil para todo el mundo. Sea o no sea tu país tienes que entender que todos estamos en el mismo planeta y deseas que todo se arregle. Nosotros como deportistas, como decía (Sebastian) Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Ojalá la Fórmula Uno tome las mejores decisiones. Es verdad que tendremos una carrera en Rusia en septiembre y no sería lógico que fuéramos a Rusia", afirmó. Por el momento, la principal categoría del automovilismo no ha expresado una postura al respecto, solo indicó que sigue muy de cerca la evolución" de la situación.

Haas no lucirá los colores de la bandera rusa ni los logos de su patrocinador principal

La escudería estadounidense Haas no lucirá los colores de la bandera rusa de su patrocinador principal Uralkali durante el último día de pruebas de pretemporada en el circuito de Montmeló, anunció el equipo después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Haas, cuyos monoplazas suelen mostrar los colores azul, blanco y rojo, "presentará su VF-22 con una marca blanca lisa para el tercer y último día de pruebas" en Cataluña, informó en un comunicado de prensa.

En cuanto a su piloto ruso Nikita Mazepin, "pilotará como está previsto en la sesión de mañana", precisó la escudería sin ofrecer más detalles sobre los acuerdos con los socios.

El propietario de Uralkali es Dmitry Mazepin, quien es padre del piloto de Haas.

