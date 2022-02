Canelo Álvarez tendría acuerdo para pelear con Gennady Golovkin; ¿Cuándo sería revancha?

Canelo Álvarez se convirtió en el mejor libra por libra de la actualidad. Por este motivo todos los boxeadores buscan una oportunidad para enfrentarse al tapatío. Ahora, de cara a las peleas del 2022, todo parece indicar que Saúl ya eligió a los dos boxeadores a los que se enfrentará. Uno de ellos, la pelea más esperada, la revancha contra Gennady Golovkin.

De acuerdo con fuentes cercanas a ESPN, el campeón mundial de los 168 libras ya tiene un acuerdo con Matchroom Boxing de Eddie Hearn. En este acuerdo tenía la posibilidad de enfrentarse a Dmitry Divol el 7 de mayo, con esta pelea regresaría a las 175 libras, y una segunda pelea en el año contra GGG, quien está buscando tener la trilogía para demostrar que es mejor que el mexicano.

De acuerdo con el medio estadounidense el plan económico para Canelo ronda los 85 millones de dólares por las dos peleas, es decir, la mejor bolsa de su carrera hasta el momento, ya que se está hablando de 42.5 millones por función.

¿Cuándo sería la pelearía con el kazajo?

La pelea que todos los fans del boxeo, o al menos los de Canelo, quieren ver sería para el 17 de septiembre, es decir, el fin de semana patrio. En este enfrentamiento el mexicano defendería su campeonato indiscutido de las 168 libras, es decir, Golovkin tendría que subir de categoría.

Golovkin llegaría con un récord de 41 victorias con 36 KO, 1 derrota y 1 dividida. Previo a este enfrentamiento GGG tendrá que enfrentarse a Ryota Murata para unificar el título de las 160 libras en la primavera en Tokio. Posteriormente subir de peso para enfrentarse al pugilista azteca.

Se tiene que mencionar que en caso que GGG no suba de categoría no se podría realizar la pelea, ya que como mencionó Reynoso, Saúl no puede regresar a las 160 libras. Por lo que lo más importante para que se puede confirmar el duelo tiene que ver con el pesaje del kazajo.

