Tom Brady se retira de la NFL: "Es tiempo de enfocarme en otras cosas"

La leyenda viva del futbol americano, Tom Brady, anunció oficialmente su retiro de la NFL, esto lo hizo mediante una publicación de Instagram la mañana de este martes.

"He reflexionado y me he hecho preguntas difíciles, creo que los aficionados merecen el cine por cien de mí, pero en este momento es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de jugadores comprometidos", escribió Brady como despedida.

El mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, finalizó la semana pasada su temporada número 22 en la NFL. Es considerado posiblemente el mejor mariscal de campo, tras ser tres veces jugador más valioso (MVP), 15 veces seleccionado al Pro Bowl y ser ganador siete veces el Super Bowl.

Tom Brady, terminó la temporada 2021 como el pasador número uno en yardas con 5 mil 316 y con más anotaciones, 43. Además cerró su participación en playoffs con 86 pases de anotación en su carrera, otra marca de la liga.

El último partido del pasador en esta temporada fue en la derrota de Tampa Bay en la ronda divisional de la Conferencia Nacional por 30-27 contra los Rams. Brady aún tiene un año de contrato con los Bucs por lo que explicó que aún debe sopesar varias cosas.

Es tiepo para otras cosas, asegura Brady

Hay que recordar que ayer, Brady que aún no había tomado una decisión definitiva sobre si seguiría o no una temporada más con Tampa Bay. Sin embargo, unas horas después, Brady compartió con sus seguidores la carta en la que explica sus razones para decir adiós.



"Amé mi carrera en la NFL y ahora es el momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", señaló.



En su despedida, el dueño del jersey número 12 recordó con aprecio sus dos temporadas en los Buccaneers, equipo con el que ganó su séptimo Super Bowl. Los otros seis los obtuvo con los New England Patriots.



"A mis compañeros de los Bucs en los últimos dos años, los amo, me ha encantado ir a la batalla con ellos. Ha sido un profundo desafío, me inspiró a despertarme cada día y dar lo mejor de mí. No podía estar más feliz con lo que logramos juntos", escribió.

