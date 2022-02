Rey Martínez, confiado para noquear al Chocolatito González

Un abanico de oportunidades se abre en el camino de Julio César ‘Rey’ Martínez (18-1, 14 KO’s). El de Tepito, actual Campeón Mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), subirá de división como retador emergente de una de las leyendas de la división supermosca: el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González (50-3, 41 KO’s); lejos de intimidarse, para Martínez será un duelo decisivo que definirá hacia donde quiere trazar su camino.

“Yo ya he noqueado en mosca, en gallo y hasta en supergallo. Voy a subir con la misma hambre de siempre, con ganas de salir adelante con lo que sé hacer. Sé que ‘Chocolatito’ tiene una gran trayectoria con más de 50 combates, pero yo no me siento tan novato, vamos como siempre: preparados al mil por ciento y listos para la guerra”, aseguró ‘El Rey’, que ya inició su campamento de preparación en el Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México, rumbo al compromiso del próximo 5 de marzo, en San Diego, California.

El púgil de 27 años de edad llegó como suplente del también mexicano, Campeón Franquicia del CMB, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, quien enfermó de COVID-19 y el contagio le impidió seguir en preparación; al tener esta oferta, Julio César replanteará sus próximos pasos.

“Quiero platicar con Mauricio Aceves; (su entrenador), con Eddy Reynoso (su manager) y con Mauricio Sulaimán (presidente del CMB) para saber si después de esta pelea bajamos a mosca y unificamos y ya luego, luego subir a supermosca o ver quién gana de la pelea que tendrá Carlos ‘Príncipe’ Cuadras (este fin de semana contra Jesse Rodríguez) y hacer la defensa ya en supermosca”, analizó.

Pese a la experiencia de ‘Chocolatito’, Martínez ya prepara la estrategia. “Claro que su experiencia y su ‘colmillo’ son buenos, pero no es difícil y saldremos adelante a mover cintura y trabajar técnica, pero lo más importante es que bajemos los dos bien del ring”, consideró.

‘Rey’ quiere estar entre los ‘pequeños gigantes’

La división supermosca vive una de sus eras más competitivas con cuatro peleadores que han ofrecido aguerridos y cerrados pleitos y donde mutuamente se han superado uno a otro: los mexicanos Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y Carlos ‘Príncipe’ Cuadras, el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González y el tailandés Sirsaket sor Rungvisai, lo que motivó al Consejo Mundial de Boxeo a crear un torneo cuadrangular que vivirá modificaciones, según explicó Mauricio Sulaimán.

“Entre ellos cuatro hemos tenido 12 peleas extraordinarias en las que todos le han ganado a todos, es una cuarteta histórica de peleas. Este torneo pintaba para ser espectacular y así será, solo falta sobresalir del COVID-19.

“‘Gallo’ Estrada es el Campeón Franquicia y después del 5 de marzo veremos el status de Estrada y Rungvisai en su recuperación de COVID-19, para hacer una definición de los siguientes pasos de la división”, expresó, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

En marzo ‘Rey’ Martínez hace su debut como retador en este peso y deja abierta la puerta de agregarse al grupo de la generación más combativa que ha visto la categoría de las 114 libras.

