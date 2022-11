Russell Henley traza contundente ventaja durante el WWT Championship at Mayakoba

Gracias a una tercera ronda con 65 golpes, el golfista estadounidense Russell Henley amplió su ventaja a seis strokes, en la búsqueda de su cuarta victoria en el PGA TOUR, durante la edición 16 del World Wide Technology Championship at Mayakoba, en el campo El Camaleón.

Henley, quien además no ha hecho un sólo bogey en el evento que este domingo reparte una bolsa de 8.2 mdd, acumuló 191 golpes (-22), que le permitió imponer marca para 54 hoyos del primer torneo del PGA TOUR que se jugó fuera de Estados Unidos y de Canadá, desde 2007.

Henley marcó este sábado en la tarjeta seis birdies (1, 5, 6, 8, 13 y 15), para sumar 22 a lo largo de las tres rondas que se han celebrado hasta el momento. Este acumulado de 191 golpes (o menos) que tiene el nacido hace 32 años en Macon, Georgia, Estados Unidos, es el número 18 en la historia del circuito del país norteamericano. De hecho, el antecedente es que los 17 anteriores han ganado el torneo en disputa.

Russell Henley tiene tres triunfos profesionales en el circuito (Sony Open, de 2013, y The Honda Classic, de 2013-2014), pero la última fue hace cinco años (Shell Houston Open, de la campaña 2016-2017). “Tuve algunas buenas salvadas para par, hice muchos buenos putts de cinco a ocho pies y aguanté. En los últimos nueve hoyos, comencé a golpear mejor la pelota y me metí en un pequeño ritmo. En general no fui tan sólido desde el tee al green, como en los primeros dos días, pero aún así logré meter la bola en el hoyo”, dijo Henley, actual jugador 59 del mundo.

Sin bogeys en la tarjeta, Henley busca igualar lo hecho por su compatriota Tom Kim, quien ganó el torneo Shriners Children’s Open, el pasado 9 de octubre del presente año, en Las Vegas, sin cometer un solo error. Esta es su quinta aparición consecutiva en el World Wide Technology Championship at Mayakoba. Su mejor resultado fue un empate por el 29 puesto, en 2018.

El líder del tablero sale a jugar este domingo (12:00 horas, tiempo del centro de México) con seis golpes de ventaja —también récord de torneo— sobre su compatriotas Will Gordon, quien hizo 68, y Patton Kizzire, 67 golpes, quienes acumulan 197 (-16), respectivamente.

El bicampeón defensor, el noruego Viktor Hovland, mejoró siete posiciones con su tercera ronda de 66 golpes, para igualar en el séptimo casillero, con un acumulado de 200 (-13). Este domingo sale a jugar a nueve golpes del líder, por lo que su sueño de una tercera victoria en Mayakoba ya se esfumó.

Este sábado se realizaron dos hoyos en uno, para sumar 19 en la historia del torneo. El primero de esta jornada lo realizó el estadounidense Seamus Power, en el hoyo 8, y su compatriota Greyson Sigg, en el hoyo del 10.

