La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de España, Alemania y más, este 1 de diciembre

Este jueves 1 de diciembre los equipos pertenecientes a los Grupos F y E cerrarán su participación en la primera fase en el Mundial de Qatar 2022, por lo que en esta ocasión tendrás que poner a prueba tus conocimientos de fútbol para poder elegir a los ganadores de los encuentros entre Croacia vs Bélgica; Canadá vs Marruecos; Japón vs España; y Costa Rica vs Alemania.

Para participar en esta quiniela, lo único que debes hacer es seleccionar al equipo que crees que va a ganar o si dividirán puntos. Participa junto a otros fanáticos de México y el mundo.

Croacia vs Bélgica

Canadá vs Marruecos

Japón vs España

Costa Rica vs Alemania

