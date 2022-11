La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de México, Francia y más, este 30 de noviembre

Este miércoles 30 de noviembre los equipos pertenecientes a los Grupos C y D harán su debut en el Mundial de Qatar 2022 por lo que en esta ocasión tendrás que poner a prueba tus conocimientos de futbol para poder elegir a los ganadores de los encuentros entre Túnez vs Francia, Australia vs Dinamarca, Polonia vs Argentina y Arabia Saudita vs México

Para participar en esta quiniela, lo único que debes hacer es seleccionar al equipo que crees que va a ganar o si dividirán puntos. Participa junto a otros fanáticos de México y el mundo.

Túnez vs Francia.

Australia vs Dinamarca.

Polonia vs Argentina.

Arabia Saudita vs México

