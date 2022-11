Qatar 2022 en fotos: así se vivió el cuarto día de actividades en el Mundial de la FIFA

Luego de una jornada de cuatro intensos partidos concluyó el tercer día de actividades en el Mundial de Qatar 2022 en el que hubo drama, mucho futbol y por supuesto mucha fiesta en las gradas, por lo que en esta nota te contaremos a detalle todo lo que debes saber al respecto para que estés bien informado del acontecer en la Copa del Mundo, además, te mostraremos algunas fotos en las que se muestran los mejores momentos del día en tierras cataríes.

Protesta de Alemania. Foto: EFE,

Croacia y Marruecos dividen puntos en su debut en Qatar 2022

Luego de un partido sin muchas emociones, Croacia y Marruecos, quienes pertenecen al Grupo F, dividieron puntos tras un empate sin goles en su debut en el Mundial de Qatar 2022 donde los europeos mostraron una versión muy lejana a la del 2018 cuando terminaron en segundo lugar en la justa mundialista celebrada en Rusia.

Achraf Hakimi de Marruecos en acción contra Joskon Gvardiol de Croacia durante el partido de fútbol del grupo F. Foto: EFE.

El talento y la influencia de Luka Modric no bastó para doblegar a Marruecos (0-0), el primer adversario en Qatar 2022 del subcampeón del mundo, que mantuvo el tipo con solvencia y que mostró más ambición que Croacia en el tramo final para lograr el triunfo. Los vatreni tuvieron una puesta en escena discreta pero con los cálculos intactos en un grupo abierto que completan Bélgica y Canadá. De hecho, minimizó riesgos en el último tramo, cuando el equipo africano creyó más en la victoria.

Aficionados de Marruecos animan durante el partido de fútbol del grupo F. Foto: EFE.

Otra sorpresa en Qatar 2022; Japón remonta y vence 2 goles por 1 a Alemania

La selección de Japón destapó las carencias de una Alemania que antes de empezar tapó sus bocas ante los informadores gráficos en señal de protesta por no poder lucir el brazalete "one love" y que, luego, fue silenciada en el césped y castigada por no sentenciar cuando pudo y carecer de la pegada de antaño.

Ritsu Doan de Japón vence al portero alemán Manuel Neuer. Foto: EFE.

Los nipones consiguieron así uno de los grandes triunfos de toda su historia y la segunda gran campanada de Qatar 2022 tras la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina. Parecía que un penalti un tanto inocente del meta de Japón y la frescura del joven Jamal Musiala iban a impulsar a Alemania a un triunfo imprescindible en la lucha por los octavos antes de medirse el domingo a la selección española.

El portero Manuel Neuer de Alemania sale del campo después del partido de fútbol del grupo E. Foto: EFE.

¡Demoledor! España luce imparable y golea 7 por 0 a Costa Rica

Este miércoles 23 de noviembre, España y Costa Rica debutaron en la Copa del Mundo Qatar 2022 en el Estadio Al Thuamama en partido correspondiente al segundo partido del Grupo E, en un encuentro que provocó mucha expectativa. “la roja” se impuso a los “ticos” 4-0, con goles de Dani Olmo (11’), Marco Ascencio (21’), Ferran Torres (31’ y 54’), Gavi (74'), Carlos Soler (90') y Álvaro Morata (92').

Jugadores de España celebran un gol de Marco Asensio hoy, en un partido de la fase de grupos ante Costa Rica. Foto: EFE.

Dani Olmo, en una sensacional jugada personal, picando el balón por encima de Oscar Duarte antes de culminar, abrió el marcador en el undécimo minuto; Marco Asensio, con un disparo de rosca, amplió la ventaja de los de Luis Enrique en el 21; y Ferrán Torres, de penalti, diez minutos después, colocó el 3-0 con el que se llegó al descanso.

Keylor Navas portero de Costa Rica va por el balón después de un gol hoy, Foto: EFE.

SIGUE LEYENDO

Qatar 2022 en fotos: así se vivió el tercer día de actividades en el Mundial de la FIFA

La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de Brasil, Portugal y más, este 24 de noviembre