Ella Bucio, la nueva campeona mundial de parkour en Tokio

La mexicana Ella Bucio triunfó en los campeonatos del mundo de parkour de Tokio al proclamarse campeona mundial en la prueba de estilo libre, estos son los primeros que se disputan en la historia de este deporte organizados por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

Originaria de la Ciudad de México, este mismo año se llevó la medalla de oro en la Copa Mundial de parkour que se realizó en Montpellier, Francia, en la misma categoría; además, obtuvo el primer lugar de este deporte en Sofía, Bulgaria, señala la agencia EFE.

Ella Bucio, mexicana campeona mundial de parkour. Foto: EFE

Bucio, de 25 años, se colocó a la cabeza con el mejor tiempo en la clasificación al obtener 26.0 puntos, mientras que en la final se llevó 27.0. La segunda posición fue para la japonesa Hanaho Yamamoto con 25.0 puntos y la tercera para la checa Adela Merkova con 24.5.

¿Quién es Ella Bucio?

Ella Bucio Dovali, como es su nombre completo, logró acaparar las miradas por su más reciente triunfo en la ya mencionada especialidad; sin embargo, el éxito de su carrera como deportista se debe a la constancia y disciplina que ha mostrado desde pequeña.

A los 4 años comenzó a practicar gimnasia artística, algo que hizo hasta los 13 años cuando decidió abandonar la disciplina para enfocarse en otras metas que tenía sin dejar de lado su gran pasión: el deporte.

Ella Bucio comenzó como gimnasta. Foto: IG @ella.bu.do

“Me frustraba pensar que si la dejaba en ese momento, el haber sacrificado mi infancia por ese deporte al final no fuera a servir de nada. En ese momento me salí de la gimnasia, pero ahora, 10 años después, esos 9 años de entrenamientos, de lunes a sábado 4 horas diarias sin vacaciones me han valido mucho la pena. Vivo de lo que más me gusta hacer… el deporte”, confesó en Instagram en 2019.

Estudió Artes circenses en la Escuela de Circo de Bruselas y para poder pagar sus estudios debutó como doble de acción, es gracias a ello que ha participado en famosas series de televisión como “Rosario Tijeras”, protagonizada por Bárbara de Regil.

La joven también ha mostrado su habilidad deportiva en programas como “Guerreros 2020” conducido por Tania Rincón, así como “Reto 4 Elementos” en donde tuvo un polémico romance con su compañero de equipo Yann ‘Lobo’ Martín, aunque no prosperó.

Ella Bucio triunfa en el campeonato mundial de parkour. Foto: IG @ella.bu.do

